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Карибский фактор

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Лавров сегодня заявил, что Россия договорилась с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии военно-технического сотрудничества (помимо других договоренностей о развитии отношений). Это конечно не означает, что буквально завтра в одной из этих стран появятся российские ракеты и бомбардировщики, но как минимум предвещает заключение новых оружейных контрактов и возможное наращивание российского военного присутствие в Карибском бассейне, причем не обязательно, что оно будет официальным.

PS. С точки зрения подрыва позиций США в Латинской Америке и Западном полушарии в целом, просто напрашивается реализация совместного китайско-российского проекта со строительством Никарагуанского канала, с попутным появлением постоянных военных баз НОАК и ВС РФ для охраны канала в Никарагуа. Но это пока что в разряде благопожеланий, проект строительства канала пока что находится в замороженном состоянии. Но активизация Холодной войны против Китая и РФ, а также давление США на власти Никарагуа, вполне могут в среднесрочной перспективе актуализировать этот важнейший геостратегический проект, который может кардинально изменить расклад сил в Западном полушарии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7404762.html
Метки: венесуэла, куба, никарагуа, Россия, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29401 6069
    Русофил только что

      Лавров сегодня заявил, что Россия договорилась с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа о развитии военно-технического сотрудничества
      Уряяяяяя
      Приедут учёные из Венесуэллы научат наших.
      Сбылoся
      Заживём скoрo
      каждoй oдинoкoй женщине кубинца

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