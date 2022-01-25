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Холодный Расчет: Газпром СОКРАТИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА в Европу. EC на Грани Замерзания

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Холодный Расчет: Газпром СОКРАТИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА в Европу. EC на Грани Замерзания. Валентин #Землянский, Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Поставки российского газа в Европу продолжают снижаться двузначными темпами на фоне напряженности вокруг Украины и конфликта с Западом. Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января #Газпром экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 млрд кубометров. По сравнению с тем же периодом 2021 года объем поставок сократился на 41%.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i7EJJj_NkyE
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