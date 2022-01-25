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Военные захватили власть в Буркина-Фасо

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Военные официально захватили власть в Буркина-Фасо.
Президент страны Рош Каборе, которого военные захватили вчера и увезли на одну из своих военных баз, внял веским аргументам людей с оружием и подписал заявление об отставке "в интересах нации". По их словам, основной причиной переворота является системное ухудшение ситуации с безопасностью в стране.
За этим последовало ожидаемое – военные временно приостановили работу Парламента, действие Конституции страны также приостановлено. Границы страны закрыты, в стране действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Все арестованные члены старой власти содержатся под охраной "со всем возможным уважением".

С 25 января страной фактически управляет очередная военная хунта. Называет она себя "Патриотическое движение за охрану и восстановление" и по словам одного из лидеров хунты, капитана Сидсоре Кабер Уэдраого, военные "решили взять на себя ответственность перед историей". Формальным лидером всего этого действия называют подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

Военные как обычно обещают, что после формирования действенной власти, они объявят о сроках новых демократических выборов "в разумные сроки".
Также военные обещают усилить борьбу с терроризмом и решить проблему большого числа беженцев.
По ближайшим действиям хунты станет понятно, в чьих интересах осуществлен переворот.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7399921.html
Метки: Африка, буркина-фасо, военный переворот
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