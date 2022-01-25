Стас Михайлов, Полина Гагарина, Юлия Высоцкая о роде и числе несклоняемых существительных
В новом выпуске ученики из звёздного класса пытаются разобраться с произношением, родом и числом несклоняемых существительных, но не всегда успешно. А вы знаете, какой род у слов кофе и такси? А где ставить ударение в словах шасси и плацебо? Если знаете, то вы либо очень умный человек, либо уже посмотрели новый выпуск!
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