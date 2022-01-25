США не хотят отступать, Россия не может

В пятницу в Женеве полтора часа шли переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова и Соединенных Государств Америки Энтони Джона Доналдовича Блинкена. Стороны остались на своих позициях, но хотя бы внятно их друг другу изложили.

Открытым текстом сообщаю: Блинкен извел добрую половину времени беседы на рассуждения об отродясь не существовавшей агрессии Российской Федерации против Украины и угрозы на случай нашего вторжения туда. Грозил, как положено в рыночную эпоху, очередной дозой экономических ограничений.

Специалисты открытым текстом считают: экономика самих СГА нынче в таком состоянии, что ей от ограничений будет больнее, чем нам. Не зря перед поездкой в Женеву Блинкен встречался с немецкой коллегой Анналеной Шарлоттой Альмой Бербок и теперь уверяет, что Европейский союз его поддержит. Правда, сама Бербок раньше заехала в Москву и вопреки предвыборной позиции своей партии зеленых подтвердила коммерческий смысл второй очереди газопровода «Северный поток».

Похоже, германские промышленники понимают, что без дешевой энергии неконкурентоспособны. Да и сенат СГА проголосовал против дальнейших ударов по газопроводу: портить отношения еще и с Германией – уже перебор. Вот и Блинкен, заехав в Киев по дороге на встречу с Бербок, не обещал главарям тамошних террористов не то что военной поддержки, но и конкретных способов экономического давления на нас. А нам есть куда продавать газ. И с чьей помощью.

Президент Ирана Ибрахим Сейидович Раиси 19 января в Кремле несколько часов беседовал с президентом РФ, а 20-го выступил в Государственной думе. Оба раза речь шла о дальнейшем расширении сотрудничества на всех доступных направлениях в экономике и политике.

Открытым текстом объясняю: сейчас формируется проходящая через Иран торговая система «Север – Юг». В частности, Иран сможет поставлять свой газ морем в Индию, а для своих электростанций получать газ от Азербайджана, а тот в свою очередь от нас. Всем хорошо, кроме СГА: такой серьезный поток – и неподконтрольный им, да и оплачиваемый не долларами.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/930902-ssha-ne-khotiat-otstupat-rossiia-ne-mozhet