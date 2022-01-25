Механизм войны
Механизм войны
Если описывать возможный сценарий развязывания полномасштабной войны на Донбассе, то можно выделить следующие моменты:
1. Заблаговременно проводится сосредоточение группировки ВСУ и приданных сил усиления, которые дополняются военными НАТО и ЧВК, последовательно разворачивающимися в центральной и восточной Украине.
2. Нарастание угрозы в отношении ДНР и ЛНР вынуждает Россию усиливать группировку ВС РФ на границе с ЛДНР и Украиной, чтобы гарантировать возможность использовать силовой вариант для предотвращения ликвидации ДНР и ЛНР в стиле операции «Олуя».
3. Сосредоточение ВС РФ информационно подается как «агрессивные действия России» и «намерение в самое ближайшее время напасть на Украину», при этом дата «неизбежного нападения» постоянно сдвигается на 2-4 недели по мере развития информационно-пропагандистской кампании.
4. Проводимая информационная компания служит обоснованием для открытой переброски на Украину различного вооружения, в том числе и наступательного. Также актуализирован вопрос поставки ПЗРК на Украину. Прежним политесом про «летальное/нелетальное вооружение» уже даже не заморачиваются.
5. Помимо этого, осуществляется наращивание группировок войск НАТО на стратегических границах России, причем уже сейчас порядок цифр от сотен солдат возрос до тысяч, а в перспективе анонсировано наращивание вплоть до десятков тысяч человек с различной техникой. По сути, речь идет о ситуации времен Холодной войны, когда на территории Центральной Европы разделительная линия подкреплялась большими массами войск, находящихся в режиме повышенной или максимальной боевой готовности, только теперь эта линия уехала из Германии на границу с Белоруссией и территорию Украины.
6. У границ с Россией резко активизирована разведывательная деятельность с использованием различных самолетов-разведчиков США и стран НАТО, а также различных БПЛА. Вкупе с данными спутниковой группировки США осуществляется круглосуточный мониторинг сосредоточения и передвижения крупных контингентов ВС РФ, чтобы иметь представление, как и где они могут действовать в случае начала активной фазы боевых действий на Донбассе.
7. На территории Украины осуществляются подготовительные мобилизационные мероприятия к интенсивному конфликту с большим количеством потерь и возможным перенесением боевых действий на всю территорию восточной, центральной и южной Украины.
8. Последовательно зачищается даже имитационная оппозиция, которая могла бы препятствовать курсу на развязывание интенсивных боевых действий. Все возможности для легального влияния на общественное мнение в русле прекращения войны последовательно купируются.
9. Вряд ли кто-то питает иллюзии относительно итогов прямого противостояния ВСУ и ВС РФ, но смысл не в достижении чисто военных результатов. Прощупывание передней линии 1-го и 2-го АК служит целям оказания постоянного давления на тактическую полосу обороны армий Народных Республик, а также проверки пороговых значений российской реакции на возрастающую агрессивность действий ВСУ и НАТО.
10. Дипломатически Россию всячески стращают санкциями, если она попробует напрямую вмешаться в защиту Народных Республик и задействует войска на территории Украины (тем самым подтверждая, что сейчас войск ВС РФ на территории Украины нет).
В результате можно предположить следующее:
1. На Донбассе ВСУ переходят в ограниченное наступление с целью занятия крупного населенного пункта. В случае успеха наступления Россия либо помогает ЛДНР, либо не помогает. Если не помогает, значит пороговые значения реакции ВС РФ еще не достигнуты, а операцию можно повторить. Если реагирует и силовым путем поддерживает ЛДНР, то тут уже НАТО вступает в игру. В качестве альтернативного сценария может выступить та или иная провокация, причем не обязательно на линии фронта в Донбассе, где ее ждут в первую очередь, а где-нибудь в другом месте – Перекоп, граница с Приднестровьем, Азовское или Черное море, дабы в конечном итоге поставить РФ перед все тем же выбором – уступить или ответить, причем эту вилку будут ставить в удобный для США и НАТО момент.
2. Россию, разумеется, обвинят в агрессии (проигнорировав любые действия Украины, как проигнорировали факт нападения Саакашвили на Южную Осетию в 2008-м году), что повлечет за собой обещанные санкции, которые в первую очередь служат целям окончательного отделения России от Европы и завершения формирования «санитарного кордона» вокруг России с вовлечением в него максимально возможного числа европейских стран. Кроме того, данная разделительная линия решает задачу затруднения реализации одного из стратегических транспортных коридоров китайской инициативы «Один пояс – один путь», который проходит через Россию.
3. Сама кампания информационно-психологического и дипломатического давления на Россию может быть направлена еще и на достижение оперативно-тактических выгод, дабы замедлить возможную реакцию военно-политического руководства РФ на раскручивающийся кризис, дабы время от начала наступления ВСУ до принятия решения об ответных действиях было максимально большим, чтобы дать ВСУ как можно больше времени для достижения результатов. Разумеется, если кампания давления заставит отказаться от поддержки ЛДНР, то это будет означать неизбежность ликвидации ЛДНР. В текущих реалиях этого, конечно, не произойдет, поэтому речь идет именно о возможном замедлении реакции России в целом и ВС РФ в частности.
4. В случае реализации этого сценария ВСУ должны будут постепенно отходить к Днепру, чтобы избежать окружения части группировки на Донбассе, ожидая дополнительных поставок оружия из стран НАТО, переброски наемников и кампании экономического давления на Россию. Причем Вашингтон даже не скрывает, что хотел бы видеть на Украине сценарий а-ля Афганистан и Чечня с длительным конфликтом, изматывающим Россию. Это требует сохранения хотя бы части ВСУ в случае сценария с полномасштабными боевыми действиями. Этот сценарий будет тем более эффективным, чем менее масштабным будет российский ответ.
5. Европа в подобных реалиях полностью лишается возможности для проведения даже минимально субъектной политики и будет обречена следовать в фарватере вашингтонского курса, даже в ущерб собственным интересам. Кампания против России, помимо прочего, позволит усилить нажим на европейскую фронду и заставить европейские элиты ходить единым антироссийским строем, для чего, собственно, и приводится текущая пропагандистская кампания с отдельным акцентом на «неправильную позицию Германии, которая не хочет защищать Украину».
6. В целом, к 2022-му году США уже уверенно освоили украинский плацдарм и уже готовы использовать Украину как инструмент против России, угрожая Москве пересечением всех возможных красных линий. Важно помнить, что любые издержки Украины – демографические, экономические, территориальные, – для США не существенны. Это инструмент, который собираются использовать. Для этого, собственно, осуществлялся переворот и приводилось к власти марионеточное правительство. Ожидания, что все это само как-то рассосется или развалится еще в 2014-м году, выглядели, очевидно, ошибочными и иллюзорными, тем более это очевидно сейчас, когда уже не Россия диктует сценарии развития кризиса на украинском направлении, а Россию пытаются поставить в крайне опасную стратегическую вилку решений, чреватых теми или иными последствиями.
Специально для ИА АСД
https://asd.news/articles/voyna/mekhanizm-voyny/ – цинк
Поэтому привет тем, кто этот геморрой не хотел решать до 2014 года.
Поэтому привет жидам ,хрен им на палочке -опять возродить СССР и убить Россию-она один Крым (с благонастроенным народом к ней)еле потянула.А свой народ уже ворчит.Да и кто же это согласится- местные Назарбаевы ?и другие отцы нации со своим активами и приобретениями околосемейных тусовок -на бумаге может быть -чтобы на плечи России все переложить ,а в натуре -это репрессии и кавардак.
“Американцы, европейцы хотят перевести внимание с внутренней повестки своей. Как? Вот они без конца и говорят, что Путин хочет реставрировать СССР. Мы отвечаем: нет, это невозможно, «фарш нельзя провернуть назад». Им пофиг — талдычат как мантру. С другой стороны, своими действиями чуть ли не насильно нам впихивают эти чемоданы без ручек. То Украину, которую 88 раз изнасиловали, пытаются нам обратно в родственники всучить. Конечно, жаль русских людей там, мы им и пытаемся помочь. Белоруссию тоже нам толкают. А теперь и Казахстан.
Не важно, кто ведёт граждан к безопасности и благосостоянию
— Российские политические кураторы могли бы это обратить в выгоду? Осенью прошлого года и Владислав Сурков напоминал (или предостерегал), что экспансия — один из способов выпуска «народного» пара через внешние границы.
— Экспансия никому не нужна. Россия — самая большая, богатая и ресурсная страна в мире. Хотя людей у нас маловато, это правда. Но на практике всё слишком сложно. Может быть, Сурков намекал на экстренные меры в виде признания Донбасских республик и их присоединения… Лично я к такому снаряду сейчас не подходил бы.
Но Запад нам практически насильно впихивает постсоветские государства. Понятно, что в случае прямой угрозы, нам придётся помогать — ведь там наши, русские, люди. Это исторически наша территория, я бы не стал резать её по частям, с кем бы то ни было делить. Однажды поделив, вернуть потом можно только через большую войну. К ней и пытаются западные «партнёры» подвести весь мир. Я считаю, что у российского государства сегодня нет ресурсов и возможностей прирастать территориями, сколько бы кто-то в патриотическом запале ни пытался изображать обратное.””
п.с. похоже нигде,с обеих сторон, не готовы обьединяться, тем более еще и принуждением точно нет.РБ сегодня торгует с Украиной (помогает электричеством) ,С Литвой и не прекращала -кака така война?
При капитализме иначе не бывает.
Кака вoйна?
А така
Чтoб миллиoнеры стали миллиадерами.
Дoнбасс мнoгих прoстo OЗOЛOТИЛ
И не нужны ни территoрии не нарoды
нужны денешки.
И если АГЛ чует выгoду тo бе-русы летят в Казахстан.
Думаю Тoкаев ему атслюнявил не рублями
И если есть шанс ХАПНУТЬ в Укре тo oтправит сoлдатикoв.
А уж пoд каким патриoтическим сoусoм этo из замбаящика прoплаченные препoднесут.
а не важнo
Вспoминая Ocетию.
Благoдарны oни РФ за спасение.
факт.
Нo я их спрашивал мoжет ктo пoехал хoть раз матери салдатика пoгибшегo забoр пoчинить или деньгами пoмoгли?
Глаза таращат и реальнo не пoнимают зачем o чём речь.
А Симoнян или Суркoв или Сoлoвей им пoмoгают?
посмотри как Лексус разыграл Аблязова ,скоро к тебе придет Вован…https://nnils.livejournal.com/3956167.html
https://www.youtube.com/watch?v=WdbqPK2Bof4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9
Что злишься.Завидуй молча ,как Россия умеет воевать.
“!В общем, вслед за ЦАР у французов “отжали” Мали. Они до сих пор в шоке. Ниже – хронология событий января.
«ЧВК Вагнера» в Мали
▪ 03.01: первый бой «вагнеровцев» с боевиками в центральном Мали.
▪ 06-07.01: сообщения о размещении «ЧВК Вагнера» в Тимбукту на бывшей базе сил операции «Бархан». Сперва 60, потом 300 человек.
▪ 11.01: появляются первые более-менее реальные фотографии вагнеровцев в Мали.
▪ 13.01: фейк о гибели «вагнеровца» в результате подрыва конвоя ВС Мали. Боррель назвал свершившимся фактом присутствие в Мали «ЧВК Вагнера».
▪ 14.01: митинг в поддержку правительству Мали, России и «ЧВК Вагнера» в Бамако. Плакат Рихарда Вагнера и крики «Да здравствует Путин!» в комплекте.
▪ 16.01: Черногория ввела санкции против «ЧВК Вагнера».
▪ 21.01: на параде в День армии в Бамако замечена охрана из «ЧВК Вагнера». В AFRICOM подтвердили развертывание «ЧВК Вагнера» в Мали. Ассими Гойта опровергает
▪ 21.01: Евросоюз готовится ввести санкции против Мали.
▪ 22.01: генсек ООН заявил, что власти Мали вольны договариваться с «ЧВК Вагнера». …https://cont.ws/@Vitaly-Sagaidark/2190571
Как видим, было пройдено все 5 стадий принятия неизбежного. )
Сегодня власти Мали потребовали немедленно вывести датский контингент опергруппы «Такуба» из страны. В Бамако утверждают, что развертывание девяноста военнослужащих датских медицинских и специальных подразделений произошло без согласования с переходным правительством и без соблюдения необходимого протокола.”
п.с. портфель заказов очень большой ,несут портреты Путина в Мали.Так что не до Украины пока.Пусть пока перепишут плакаты .
Всё вернo.
Раз ни руками ни гoлoвoй ничегo не умеют.
Нада прадавать и нефть и НАЁМНИКOВ.
Мали атслюнявит и не рублями.
генерал-секретарю Шoйгу на цацки
тем, кто этот геморрой не хотел решать до 2014 года oн и сегoдня НЕ мешает.
Нефтегаз течёт пo трубам а денешки идут в НАТO
Хoтя хoхмы ради мoгут и пoвoевать
пoтешить патриoтoв
Нo
раз ЭТO дoбрoвoльнo тo пусть вoюют
Лучше ТАМ чем у меня в пoдвoрoтне с нoжичкoм
на сегодняшний день вообще уже не интересно, как же русские будут защищать русских, если они не войдут на территорию Украины.
Сейчас они просто войдут. И все механизмы инфо иллюзорных надменностей рухнут как амно в помойную яму.
Сейчас основная проблема, что делать с остальной Украиной.
Возьмут эти остатки предательского амна в ЕС или что с ними делать ?