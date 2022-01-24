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Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие

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В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/7396417.html бельгийских протестов.

2021-й.

ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии.
Цена, которую белорусский народ платит за свое законное стремление к свободе, очень высока.
Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в Беларуси, (с) Ж.Боррель

* * *

2022-й.

«Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе в наших помещении. Спасибо женщинам и мужчинам из федеральной полиции за их действия. (с) Ж.Боррель

И тут Ж.Боррель понял, что ему не нравится, когда мирные протестующие бьют окна в его офисе.
Но к всеобъемлющему национальному диалогу ради мирного урегулирования он почему то не призывает.
Интересно, почему? Неужели ждет, когда бельгийцы возьмут палатки, покрышки и хорошее настроение и придут уже всерьез к его офису?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7396709.html
Метки: Бельгия, боррель, брюссель, двоемыслие, Европа, европейский союз, ес, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 21032 17582
    марина сегодня в 12:35

      Бельгия вышла против Ковида -100000,их разгоняли водометами,тысячи арестованных.А наши СМИ нарисовали сегодня 63000зараженных,впервые мы идем к 100000 в сутки.Зачем и чьи это СМИ? ИЛИ ЧТО?
      Онлайн статистика коронавируса, первая десятка, ширнуто – средняя “заболеваемость” на 100 тыс.чел.(по которой и отсортировано):

      1. Израиль 70.9% – 665

      2. Дания 82.5% – 626

      3. Франция 79.3% – 529

      4. Португалия 92.3% – 447

      5. Словения 59.7% – 421

      6. Бельгия 78.1% – 353

      7. Швейцария 69.5% – 350

      8. Уругвай 80.2% – 321

      9. Швеция 74.9% – 306

      10. Италия 84.2% – 298

      Россия – 65 место: 51.8% – 30. 63 тыс. в моменте – 43 на 100 тыс.

      Так и о чём визг? Когда в отменившей коронабесие Великобритании – в три раза больше: 29 место, 77.8% – 138…

      Дблблд.

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