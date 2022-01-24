Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие
В дополнение к теме https://colonelcassad.livejournal.com/7396417.html бельгийских протестов.
2021-й.
ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии.
Цена, которую белорусский народ платит за свое законное стремление к свободе, очень высока.
Евросоюз считает всеобъемлющий национальный диалог единственным способом мирного урегулирования нынешнего кризиса в Беларуси, (с) Ж.Боррель
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2022-й.
«Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе в наших помещении. Спасибо женщинам и мужчинам из федеральной полиции за их действия. (с) Ж.Боррель
И тут Ж.Боррель понял, что ему не нравится, когда мирные протестующие бьют окна в его офисе.
Но к всеобъемлющему национальному диалогу ради мирного урегулирования он почему то не призывает.
Интересно, почему? Неужели ждет, когда бельгийцы возьмут палатки, покрышки и хорошее настроение и придут уже всерьез к его офису?
Бельгия вышла против Ковида -100000,их разгоняли водометами,тысячи арестованных.А наши СМИ нарисовали сегодня 63000зараженных,впервые мы идем к 100000 в сутки.Зачем и чьи это СМИ? ИЛИ ЧТО?
Онлайн статистика коронавируса, первая десятка, ширнуто – средняя “заболеваемость” на 100 тыс.чел.(по которой и отсортировано):
1. Израиль 70.9% – 665
2. Дания 82.5% – 626
3. Франция 79.3% – 529
4. Португалия 92.3% – 447
5. Словения 59.7% – 421
6. Бельгия 78.1% – 353
7. Швейцария 69.5% – 350
8. Уругвай 80.2% – 321
9. Швеция 74.9% – 306
10. Италия 84.2% – 298
Россия – 65 место: 51.8% – 30. 63 тыс. в моменте – 43 на 100 тыс.
Так и о чём визг? Когда в отменившей коронабесие Великобритании – в три раза больше: 29 место, 77.8% – 138…
Дблблд.