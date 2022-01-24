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Переворот в Буркина-Фасо

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В Буркина-Фасо активно развивается https://colonelcassad.livejournal.com/7394909.html военный переворот.
Мятежные военные захватили президента страны Роша Каборе (в ходе боя у президентской охраны были потери) и увезли на одну из своих военных баз.

Также есть сообщения о захвате военными главы парламента и министров правительства. В столице периодически продолжается стрельба.
Как сообщает Аль-Джазира, военные вчера выдвинули 6 требований, угрожая, что если их не выполнят, то они возьмут власть в стране.



Из того что известно, военные требуют отставок в военном руководстве страны и адекватной борьбы с джихадистскими группировками в стране.
Судя по захвату гос.чиновников, их требования выполнены не были.


Расстрелянный бронированный внедорожник президента.

Вчера была атакована штаб-квартира правящей партии. Сегодня военные взяли под охрану здание местного телевидения и радио.
ЭКОВАС уже призвала стороны конфликта к диалогу. Во Франции уже вовсю волнуются, что и Буркина-Фасо выпадет из французской сферы влияния, отсюда и призывы остановить переворот и восстановить демократическое правительство.
Если военные победят, то в ближайшие несколько дней должны объявить о создании военной хунты во главе с каким-то майором или полковником.


Один из лидеров переворота, полковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Выпускник парижского военного училища.

За последние 8 месяцев это уже 3-й свергнутый президент в Африке. До этого военные захватили власть в Мали и в Гвинее. Есть мнение, что это далеко не последний военный переворот в ближайшие месяцы.









Местное население уже обвиняет в перевороте Францию https://twitter.com/terror_alarm/status/1485515997977133056, требуя вывода войск и называя Францию убийцей местного населения. Также требуют усилить сотрудничество Буркина-Фасо и России. Само собой уже нашли "российский след" в перевороте. Утверждают, что ЧВК "Вагнер" уже якобы изучает вопрос развертывания в Буркина-Фасо, а также консультировал армейский спецназ Буркина-Фасо по вопросам захвата власти. Разумеется, все это идет с про-французских аккаунтов без каких-либо фактических обоснований.


Реклама в Мали.

Для бэкграунда.

1. Горнодобывающая промышленность сконцентрирована на разработке крупных месторождений золота (ежегодно добывается до 3 т). В небольших количествах ведется добыча сурьмы и мрамора. На крайнем северо-востоке страны, вблизи границы с Мали и Нигером, обнаружены залежи марганцевой руды (ок. 14 млн. т), которые из-за плохо развитой транспортной инфраструктуры в районе месторождения пока не разрабатываются. Страна располагает запасами цинка, свинца, никеля, серебра, известняка и фосфоритов. Источник: https://catalogmineralov.ru/deposit/burkina_faso/



2. В стране сохраняется французское военное присутствие под формальным предлогом обеспечения операции "Бархан". С 2021-го года в стране нарастают требования вывода французских войск, которые имитируют борьбу с джихадистами и никак не помогают решению проблем с боевиками в стране.


"Никакого переворота в нашей стране нет" (с)


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7398317.html
Метки: Африка, буркина-фасо, Вагнер, военный переворот, колониализм, мали, полезные ископаемые, Россия, Франция, ЧВК
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