На примере предприятия, где тружусь лично. Такие действия. Надо подготовить два Заявления. Одно для работодателя, второе в прокуратуру.

Заявление для работодателя :

Начальнику управления кадрами и режимом Генеральному директору

Предприятие Предприятие

ИОФ ИОФ

от должность , цеха №

ИОФ

индекс, адрес, телефон

Заявление

о пресечении преступной деятельности иностранных террористических организаций на территории АО «НПО «Курганприбор»

Требуется ваша бдительность; Участие; Действия.

Суть проблемы:

По факту принуждения меня по требованию внутризаводского приказа № 67/тб от 14.10.2021 г., который выпущен согласно постановления № 4 от 11.10.2021 г. главного государственного санитарного врача по Курганской области Хохлова Г.Т. к процедуре «вакцинации» от «covid-19» под угрозой принудительного отстранения от работы без сохранения заработной платы, сообщаю по соображению совести, что это постановление № 4 абсолютно противоправно, и в связи с этим приказ № 67/тб не является обязательным к контролю и к исполнению – и для вас, и для меня. И более того: если вы отдаёте такой приказ, контролируете его исполнение и отчитываетесь по нему, а я его исполняю, то эти действия переводят и меня и вас из статуса Добропорядочных Граждан в статус преступников. Для доказательства этого довожу до вашего сведения следующее:

Мне известны главные источники противоправной инициативы и преступного принуждения по выпуску подобных приказов и постановлений. И уверен, что под угрозой штрафов или иных давлений, вы сами получили подобный противоправный приказ. Если не брать во внимание все нижестоящие инстанции – глав. гос. сан. врач по Курганской области и выше, Роспотребнадзор РФ, Минздрав РФ и прочие, прочие…, то приходим к выводу и это очевидно – источник постановления № 4 и приказа № 67/тб находится в организации под названием ВОЗ (люди уже называют её Всемирной Организацией Здравозахоронения). ВОЗ в свою очередь подчиняется достаточно крупным своим спонсорам, таким как фонд «Билла и Мелинды Гейтс». А также своим основателям и финансистам – семейству Рокфеллеров, которые входят в число 50 семейств из самых богатейших семейств планеты: таких как Морганы, Ротшильды, Дюпон, Мендель, Валленберги, Бляйкроде, Сассун и прочие Лейбы, Куны, Каны, Барухи, Лазары, Страусы, Мортимеры, Дрейфусы, Мордохи… (О губительной деятельности для России представителей данных семейств, подчинённых им организаций, сект и масонских лож сообщали ещё П.А. Столыпин, великий русский мыслитель Ф.М. Достоевский, Свт. Иоанн Кронштадский и многие другие просвещённые люди). В частности: семейство Рокфеллеров находится в самой верхушке административной мировой финансовой пирамиды – так называемого Глобального Предиктора (ГП), который в данное ему время удерживает некую временную власть на планете. Эта верхушка называется Оккультным Мировым Правительством (ОМП). Не трудно догадаться, что ОМП совместно с Рокфеллерами, а также через нижестоящих своих подчинённых, могут влиять на Билла Гейтса и на всю ВОЗ как хотят. То есть, ВОЗ приказы получает от ОМП. А в виду того, что на нашей планете уже достаточно давно действует какой-то дьявольский бардак посредством миллионов бумажных постановлений и «законов», аналогично диктуемых из ОМП, можно сделать вывод и это очевидно, что именно сам дьявол отдаёт приказы Оккультному Мировому Правительству.

Доказательством существования дьявола и других невидимых нечистых сил (бесов), доказательством того, что эти невидимые тёмные силы способны удерживать власть над людьми и людскими сообществами и даже полностью управлять ими, являются: Св. Евангелие Исуса Христа, почти вся Церковная литература, в том числе и Коран, многие художественные произведения например «Фауст» И.В. Гёте, а также многие документальные свидетельские произведения например «Близ есть, при дверех…» С.А. Нилус и другие. А также об этом можно узнать у почти любого религиозного служащего. Для фиксации достоверного подтверждения достаточно двух свидетельств. Поэтому, свидетельских показаний о существовании дьявола, от двух священников основных мировых религий будет достаточно.

Отсюда следует, что изначально внутризаводской приказ № 67/тб от 14.10.2021 г. через постановление № 4 от 11.10.2021 г. глав. гос. сан. врача по Курганской области, через подневольных и добровольных слуг дьявола (ОМП, ВОЗ и прочих) исходит от самого дьявола. А я же по вероисповеданию христианин – подчиняюсь Богу. Подчиняться же дьяволу, который будучи светлым ангелом Люцифером, возгордился, предал Бога и взбунтовался против Бога, в мои планы не входит. Кроме этого, у Люцифера не было, нет и не будет полномочий требовать что-либо от людей, отдавать приказы людям; он лжец и отец лжи, и к тому же, он был и есть человекоубийца от начала (Св. Евангелие от Иоанна 8:44).

И к тому же, Люцифер, ОМП, ВОЗ, прочие нижестоящие организации, Роспотребнадзор РФ, или «главный гос. санитарный врач» могут выпускать лишь юридически ничтожные приказы, постановления и «законы» относительно базовых свобод человека, базовых законов Конституций Государств, Нюрнбергского кодекса (НК), Всеобщей Декларации Прав Человека (ВДПЧ). (Пример: п. 4 ст. 15 Конституции РФ является очень лукавым, т.к. создаёт противоречие и направлен против самой Конституции РФ. Существование п. 4 ст. 15 Конституции РФ уничтожает всю Конституцию РФ, т.к. этот пункт открывает возможность попрания любых законов России и даже базовых прав и свобод человека. Это означает, что п. 4 ст. 15 Конституции РФ юридически ничтожен и не законен. Пункт 4 ст. 15 Конституции РФ – это пример мошеннических действий дьявола и его слуг при создании бумажных законов для людей). И тем более все бумажные, звуковые, визуальные и мысленные приказы, постановления и «законы» Люцифера и его подневольных и добровольных слуг, юридически ничтожны и несоизмеримо ниже Закона Божьего. И соответственно, Законы Бога несоизмеримо выше всех международных законов, принципов, правил, договоров и норм. Законы Бога несоизмеримо выше всех (и бумажных в т.ч.) законов от людей, несоизмеримо выше даже в том случае, если эти законы от людей правильные и полезные. Законы же от дьявола и других тёмных сил и их слуг – людей, попавших к ним в зависимость, подлежат игнорированию и отмене безоговорочно и безвозвратно.

Моё право, обличать дьявола и дела (ОМП, ВОЗ и прочих) его подневольных и добровольных слуг, закреплено обязанностью свободного человека в своём родном Отечестве защищаться от нападений врага; и обязанностью христианина. Кроме этого, существует ст. 3 ФЗ РФ от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) – О свободе совести и о религиозных объединениях; Конституция РФ: ст.3 п.1 и п.2 – Осуществление власти народа непосредственно, ст. 28 – у каждого человека есть право на свободу совести и свободу вероисповедания; и Всеобщая Декларация Прав Человека – которые также дают это право мне и каждому человеку в нашей стране. А если же я буду молчать и бездействовать, то такие мои действия (бездействия) будут преступлением согласно ст. 125 УК РФ – Оставление в опасности. В данное время в опасности весь народ нашего Отечества, включая меня и вас.

С точки зрения российского законодательства ОМП совместно с ГП стоит характеризовать как иностранные (международные, в том числе с отделениями в России) особо опасные экстремистско-террористические организации, а их деятельность и исполнение их приказов и постановлений (в любом варианте, в любое время, любым лояльным и не лояльным к их идеологии человеком) как преступления против основ Государственного строя и безопасности Государства (глава 29 УК РФ). «Их цель» (на самом деле это цель дьявола): сокращение численности населения – геноцид. Это подтвердил известный всем Чубайс А. (лояльное и подчинённое им лицо) в известном его публичном «выступлении» о том, что в будущие годы население Земли будет сокращено с 7 миллиардов человек до 1,5 миллиарда. Это подтвердил публичный финансист ВОЗ – Билл Гейтс, который является уже всем известным рупором «замыслов ОМП» и агитатором применения новых «вакцин» с целью сокращения роста численности людей на планете на 10 – 15 %. И это подтверждает «монумент с благими намерениями» из 6 гранитных плит в г. Элбертон, штат Джорджия, США, установку которого профинансировало некое неизвестное лицо в 1979 г. На этих Джорджийских каменных скрижалях есть надпись: «Поддерживайте численность населения Земли в пределах 0,5 миллиарда человек…». А также «их цель» и это уже очевидно: установление тотального контроля над всеми жителями планеты через QR-коды – цифровое клеймо на товар – печать зверя с тотальной чипизацией людей с переводом их в статус неодушевлённых предметов, рабов или животных (это также цель дьявола).

Вышеприведённые сведения общедоступны и их можно проверить по современным, как по отечественным, так и по зарубежным источникам, например трудам Митрополита С-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычёва; Схимонаха Афонского монастыря Паисия Святогорца; работам американского инвестиционного банкира и бывшего государственного чиновника Кэтрин Остин Фиттс во время президентства Джорджа Буша-старшего, занимавшей пост управляющего директора Dillon, Read & Co; свидетельствам американского режиссёра, кандидата в губернаторы штата Невада Аарона Руссо и трудам многих других честных людей; а также об этом сказано в Откровении Иоанна Богослова – Св. Евангелие Исуса Христа. Из названных этих источников также следует, что постановления № 4 от 11.10.2021 г. глав. гос. сан. врача по Курганской области выпущено для исполнения планов ОМП (на самом деле это планы дьявола), а принуждение к его исполнению и само его исполнение является особо тяжким должностным преступлением. (Это постановление равносильно приказу «Продать себя и своих детей в рабство и застрелиться», но этот приказ растянут во времени и замаскирован «благими намерениями»). Деятельность же должностных лиц РФ, выпускающих на всех уровнях подобного рода приказы и постановления, принуждение к их исполнению и само их исполнение служащими и работниками, согласно закону РФ, оценивается как участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), государственная измена (ст. 275 УК РФ) и соучастие в особо тяжком преступлении – геноцид (ст. 357 УК РФ). За что согласно УК РФ предусмотрено наказание: пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. Как бы лукавый (дьявол) рассчитал всё до мелочей: куда ни глянь – всюду и рабство, и смерть.

Решение проблемы:

Исходя из приведённого выше, я отказываюсь исполнить приказ человекоубийцы, лжеца, гордеца, предателя и бунтовщика дьявола; отказываюсь участвовать в геноцидной медицинской процедуре, которая преподнесена нам под видом вакцинации от «covid-19». А согласно ст. 3 п.1 и п.2 Конституции РФ (Закона прямого действия), реализуя свою власть непосредственно, отменяю постановление № 4 от 11.10.2021 г. главного государственного санитарного врача по Курганской области Хохлова Г.Т. и все его следующие подобные постановления, а также отменяю все подобные постановления и приказы от Роспотребнадзора РФ и от всех прочих подневольных и добровольных слуг дьявола, включая лиц из ВОЗ и ОМП. Кроме этого, отменяю мошеннический пункт 4 ст. 15 Конституции РФ и отменяю все приказы, постановления и «законы», которые направлены на попрание базовых прав и свобод человека.

По причине того, что все приказы, постановления и «законы» на тему и под тему «covid-19» противоречат базовым правам и свободам человека, Конституциям Государств, НК, ВДПЧ и тем более противоречат Законам Бога, призываю вас и всех, кто с вами рядом проявить свою волю и разделить со мной властные полномочия согласно ст. 3 п.1 и п.2 Конституции РФ и согласно Других Причин. Призываю: прекратить принуждение к «вакцинации» от «covid-19» всех работников АО «НПО «Курганприбор», потому что это не вакцинация, а принудительные медицинские опыты над людьми; Отменить приказ № 67/тб от 14.10.2021 г. и проигнорировать постановление № 4 от 11.10.2021 г. глав. гос. сан. врача по Курганской области и все подобные приказы, постановления и «законы», потому что игнорирование дьявола и его приказов – это очень хорошее оружие против него; Опубликовать во внутризаводской газете сведения о том, что постановление № 4 от 11.10.2021 г. глав. гос. сан. врача по Курганской области противоречит базовым законам о свободе человека, законам Конституции РФ, НК, ВДПЧ, поэтому является противоправным и подлежит игнорированию и отмене. И в том числе, подлежит игнорированию и отмене, на основании ст. 3 п.1 и п.2 Конституции РФ. Что всё это означает: Народ отказывается подчиняться дьяволу; отказывается подчиняться главному гос. сан. врачу по Курганской области Хохлову Г.Т., по РФ Поповой А.Ю.; отказывается подчиняться всем «законам», постановлениям и приказам, которые противоречат базовым правам и свободам человека; отказывается подчиняться всем «законам», постановлениям и приказам, которые противоречат Законам Бога; Народ отказывается участвовать в геноцидной процедуре «вакцинации» от «covid-19» – народ отвергает медицинские опыты над собой; отказывается принимать QR-коды и документы с QR-кодами и любыми другими цифровыми идентификаторами личности; отказывается продавать себя и своих детей в цифровое рабство; Народ отказывается принимать на свою человеческую личность начертание зверя, о котором предупреждено в Откровении 13:16-18; Народ отказывается умирать. С этим игнорированием и отменой противоправных приказов, постановлений и «законов» сообща победим нашего общего врага.

Доказательством заведомой незаконности и противоправности внутризаводского приказа № 67/тб от 14.10.2021 г. и требования моего работодателя ко мне, как к его работнику по трудовому договору, должностной инструкции, являются:

а) Нарушение моих базовых прав человека, которые защищены ст. 4, 5, 6, 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; ст. 5, 11 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст.ст. 20-21 Конституции РФ (Закон прямого действия):

- Каждый имеет право на жизнь;

- Человек не может без добровольного согласия быть подвергнут медицинским опытам.

б) Постановление от 2.06.2021г. 7-ого Арбитражного апелляционного Суда РФ N 17АП-4570/2021-АК по делу N А60-55623/2020, резолютивным выводом которого установлен тот факт, что «возложение на работодателя обязанности требовать от работника прививаться или оформлять отказ от прививки не законно»;

в) Требование ст. 334 ч. 1 п. 6 КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства РФ), которым установлено такое основание к отмене в надзорном порядке решений ниже стоящих судов (которые противоречат выводу Постановления от 2.06.2021г. 7-ого Арбитражного апелляционного Суда РФ), как обязанность заявителя-кассатора в его надзорной жалобе указать на пример для пересмотра обжалуемых судебных актов в обоснование утверждения о нарушении нижестоящими судами базового принципа законного судопроизводства - «единство судебной практики».

г) Надлежаще заверенная копия внутризаводского приказа со всеми подписями (и печатями по ГОСТу) не была вручена мне под мою личную подпись в получении приказа. Бумажная копия приказа находится в БТЗ, в ней нет ни одной подписи от должностных лиц, причастных к этому приказу, нет заводской печати, есть лишь печать канцелярии; ксерокопии этого экземпляра для выдачи на руки работникам запрещены.

Расследование:

На основании приведённых доказательств пунктов а),б),в) и г) формируется объективный вывод: моего работодателя, целенаправленно, возможно введя в заблуждение, некая неизвестная личность – «некто», возможно через кого-то и скорее всего под угрозой штрафов, обязал совершить заведомо противоправное действие в отношении меня и других работников предприятия. В этом случае неважно – каким образом «некто» обязал. Важно то, что противоправное действие совершено.

Мне известно, и это так, что препарат, на инъекцию которого, также некий «некто» принуждает меня и других людей согласиться, не прошёл клинических испытаний. То есть это экспериментальный препарат, и, по сути, мне предложено через принуждение стать участником медицинского эксперимента.

Официальным доказательством опасности «вакцины» Спутник V (её производных) для физической жизни человека (не только для здоровья) является п. 8.8. Письма Минздрава России от 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825 (за подписью замминистра Евгения Камкина), где к «побочным явлениям» от вакцинации зам. министра отнёс такие «осложнения», как (дословно!) «внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющих временную связь с прививками». А если «безопасный» Спутник V так опасен, то и насчёт безопасности других подобных препаратов гарантий нет.

Зачем же тогда нужны массовые инъекции такими сомнительными препаратами? И почему такая процедура может произойти только лишь с совершением противоправных действий, относительно испытуемых, т.е. относительно меня, вас, других людей и всего народа? Ответ легко находится, если проанализировать многочисленные, документально подтвержденные случаи смерти непосредственно после «вакцинации» от «covid-19», изучив документы по хэштегу #привитумер. Основная цель «вакцинации» - сокращение численности населения путем геноцида. Именно потому, что инъекции этими препаратами смертельно опасны – никто (даже страховые компании) не дают письменного обязательства о возмещении возможного вреда здоровью или возможной смерти.

Кроме этого, из фундаментальных медицинских трудов известно, что во время эпидемий и тем более пандемий категорически нельзя проводить вакцинацию. Таким образом эта процедура похожа на принудительную эвтаназию, с отсрочкой смерти – в зависимости от живучести человеческого физического тела.

Выявление преступника:

На основании выше приведённых доказательств этого пункта (2.) можно сделать вывод, что поступившее мне требование инъекции неким препаратом, мягко говоря, весьма и весьма сомнительное, а точнее, это требование незаконно и преступно. А в связи с огромной сомнительностью, в связи с постоянной противоречивостью и лживостью всей информации о предлагаемом в инъекции препарате и в связи с противоправными действиями по проведению самой процедуры «вакцинации», прослеживается и преступный умысел «некоего» знакомого мне персонажа. Этот персонаж, сегодня таким обманным и преступным путём, «предлагает» всем людям нашей планеты пройти эту сомнительную, а по сути, геноцидную, процедуру «вакцинации» с последующим присвоением человеку QR-кода (клейма на товар – печати зверя). Причём даже уже не предлагает, а принуждает под угрозой неполучения образования и под угрозой отстранения от работы, что для многих людей уже может стать угрозой голодной смерти. Принуждать к чему-либо против воли человека может только преступник. Этот наглый, злой и циничный персонаж тот же самый – лжец по имени Люцифер, «некто» – чьё прозвище дьявол. Это, то же самое невидимое для людей существо, которое командует одновременно и Оккультным Мировым Правительством, и всеми слабыми людьми на всей планете. Во всех Церковных сообществах и многим людям известно, что дьявол приходит к людям в образе Ангела Светлого, прикрываясь «благими намерениями». В данное время дьявол заявился к нам через службу дезинфекции в виде «белых человечков» и через медицину в виде «людей в белых халатах». Круг замкнулся. Можно вернуться к пункту (1.) и прочитать заново мой мотивированный отказ от геноцидной процедуры.

Полное решение проблемы:

Действия по пресечению преступной деятельности иностранных (международных)

террористических организаций на территории АО «НПО «Курганприбор» и далее на территории России необходимо начать немедленно.

На основании всего выше приведённого прошу вас сделать 2 копии моего Заявления, завизировать их своими данными, своей подписью и словом – Согласен (и/или) Поддерживаю, и официально направить 1-ую копию в ту инстанцию (глав. гос. сан. врач по Курганской области, Роспотребнадзор РФ), которая инициировала «ваш» внутризаводской приказ № 67/тб от 14.10.2021 г. Цель – чтобы копия моего Заявления попала к главному гос. сан. врачу по Курганской области, а тот, приняв меры по аннулированию «своего» постановления № 4 от 11.10.2021 г., направил её выше по своей инстанции, чтобы она через ВОЗ дошла до ОМП. А лица из ОМП, прочитав, моё Заявление, осознали то, что они не правы. То, что они подчиняются лжецу, который обманывает их, и лишь использует их ум для достижения сугубо своей цели. Цель дьявола – уничтожение всего человечества. А это значит, что после уничтожения основной численности людей, (что дьявол уже и пытается сделать) лжец и человекоубийца уничтожит и их – все семейства, которые входят в состав ОМП. Цель дьявола доказать Богу то, что всё человечество до единого человека будет поклоняться дьяволу, вместо служения Богу. А после, лжец дьявол, который был человекоубийцей от начала, планирует уничтожить оставшихся до единого, чтоб извести под корень род человеческий – чтоб погубить венец творения Бога. Мне известен приказ дьявола для лиц из ОМП, после прочтения ими моего Заявления. В истерике дьявол закричит им: «……!» (здесь необходимо скрыть, что именно закричит им Люцифер) Поэтому, мой совет всем лицам из ОМП и другим людям: «Если хотите жить вечно, и при чём, жить очень хорошо – в соТворчестве с Богом, то игнорируйте дьявола и все его приказы».

2-ую копию моего Заявления прошу официально направить в прокуратуру г. Кургана с требованием извещения о событии по существу моего Заявления в Следственный комитет РФ и в вышестоящие инстанции РФ: Генеральному прокурору РФ, главе Федеральной Службы безопасности РФ, а также в официальные СМИ России (Телевидение и Радио) для показательного и гласного на всю страну инициирования уголовных дел по ст. ст. 210, 275, 357 УК РФ в отношении добровольных слуг ВОЗ и ОМП, которые находятся среди персонала инстанций Роспотребнадзор РФ, Минздрав РФ и прочих инстанций РФ, которые умышленно пытались и пытаются реализовать в нашей стране медицинский, (химический при подтверждении) и сегрегационный геноцид.

Заявление в прокуратуру г. Кургана и другие организации с требованием пресечь преступную деятельность иностранных террористических организаций на территории АО «НПО «Курганприбор», также в ближайшее время мною будет направлено. Потому, что надо срочно пресечь выявленные преступления ВОЗ и ОМП в России. Срочность в том, что дьявол обладает свойством воздействовать на всех слабых людей и ввергать их: и в грех, и в преступления против других людей. Поэтому медлить нельзя, т.к. прямо сегодня прямо сейчас, дьявол через ОМП, через ВОЗ, Минздрав РФ, Роспотребнадзор РФ и прочих убивает людей, в том числе и ваших родственников и ваших друзей. Кроме медицинских ядовитых инъекций уже известны и замечены массовые признаки применения на территории России и в частности г. Кургана боевых отравляющих веществ (БОВ) – фосген, дифосген; токсических веществ – диоксид азота, полигексаметиленгуанидин, т.к. признаки отравления ими на 100% похожи на течение болезни так называемой «covid-19» и это не фейк, как всех людей пытаются уверить, подконтрольные ОМП и ГП многие Российские и зарубежные СМИ. Свидетельствую об этом, как человек перенёсший «covid-19». Известно, что в так называемых ковид-госпиталях была большая смертность и именно там «белые человечки» из службы дезинфекции распыляли неизвестные химикаты, якобы для обеззараживания. Кроме этого, летом и осенью 2021 г. лично видел желтовато-бурый туман утром в районе моего дома и на дорогах г. Кургана. Другие люди видели вертолёты и самолёты над городом и дачными участками, распылявшие неизвестную газовую смесь. Поэтому медлить нельзя, т.к. боевые и другие токсические отравляющие вещества не выбирают кого убивать, они убивают всех. Свидетельствую и сигнализирую об этом, как бывший участник группы гражданской обороны по РХБЗ в ОАО «СКБМ» («Курганмашзавод»). При подтверждении того, что на дорогах г. Кургана разбросан трифосген, необходимо срочно провести его дезактивацию, т.к. весной при воздействии тепла и воды трифосген выделит из себя фосген, что может убить всех людей, в том числе и детей, в нашем городе или значительно подорвать их здоровье. Кроме этого, есть тревожные новости о том, что 31.12.2021 г. рупор «замыслов ОМП», финансист ВОЗа и агитатор «вакцинации» Билл Гейтс озвучил «прогноз» появления оспы. По «его» словам, «пандемия короновируса снизится, но её сменит эпидемия оспы, смертность от которой будет на треть выше, чем от covid». (Что означает: возможны применения БОВ кожно-нарывного действия – иприт, оксим фосгена, люизит. По аналогии с «covid-19», где для видимого увеличения заболеваемости применялся фосген. Предположение). Это означает, что все те же персонажи, которые устроили всепланетарную аферу с «covid-19», пока продолжают участвовать в дьявольском спектакле и не способны его остановить. Остановить дьявольский спектакль должны мы – все люди, живущие не территории России. Поэтому: Со всех должностных лиц РФ, добровольно вставших на сторону народов России и начавших защищать всю страну и всех людей от террористических и других атак, идущих со стороны ОМП, ВОЗ и прочих, автоматически снимается вина за все совершённые ими ранее преступления.

Мне известно, что трибунал, по факту медицинского геноцида, уже инициируется в Польше. Поэтому, моё Заявление послужит началом инициации трибунала по происходящему медицинскому, сегрегационному (и химическому при подтверждении) геноциду в России.

Для скорейшего пресечения преступной деятельности, враждебных для нашего Отечества организаций (ВОЗ и ОМП) и для пресечения геноцида в России необходима срочная публикация отмены постановления № 4 от 11.10.2021 г. глав. гос. сан. врача по Курганской области и причины отмены этого постановления, т.е. моего Заявления: в официальных СМИ г. Кургана и в официальных СМИ России.

Богом было обещано, что в последние времена: всё тайное станет явным. Вот оно именно сейчас и происходит. Прямо здесь и сейчас.

Слесарь - испытатель Андрей Васильевич Торопов

11.01.2022 г.

_________Город Курган __________

Текст Заявления подготовить (в двух экземплярах для обычного предприятия или организации; в трёх экземплярах для военного предприятия или организации), зарегистрировать у работодателя, то есть проставить у секретаря на своём экземпляре штамп, дату, время приема, регистрационный номер в Журнале входящей корреспонденции, личную подпись секретаря, расшифровку его фио, должности. Третий экземпляр на военном предприятии, организации или объекте направить начальнику отдела по режиму (и охране), зарегистрировать аналогично, как у работодателя.

Дальнейшие шаги: ксерокопию Заявления (со штампами и визами о приёме от работодателя и начальника по режиму):

а) приложить к Заявлению прокурору с требованием о срочном реагировании для пресечения преступлений иностранных террористических организаций на территории России;

б) направить это Заявление прокурору заказным письмом (с карточкой уведомления о вручении адресату) или на личном приеме лично сдать дежурному прокурору (под такой же штамп на втором его экземпляре с датой, регистрационным номером и подписью дежурного прокурора с расшифровкой подписи).