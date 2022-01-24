Это удивительно, но среди всех стран запада, наиболее разумными в украинском вопросе остаются только немцы. Нет, конечно, они «поддерживают» Украину и тоже грозят России санкциями за вторжение, но у них остаются границы, за которые они перейти не могут

Например – поставки Украине оружия. В Германии отказываются это делать буквально наотрез. Несмотря на давление своих союзников по НАТО, несмотря на форменную истерику украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Нет и всё, никаких разговоров.

А ещё, Олаф Шольц, новый канцлер ФРГ открыто заявляет, что санкции, введённые против России, неизбежно не менее сильно ударят и по тем, кто их ввёл – по США и Евросоюзу. Такое впечатление, что герр Шольц видит вариант при котором эти санкции начнут вводить без всякого «российского вторжения», например, за обманутые ожидания, или же в качестве «превентивной меры». И опасения Олафа Шольца обоснованы, потому что, похоже, что у многих западных политиков сейчас просто срывает крышу.

Премьер Баварии Маркус Зёдер открыто заявляет, что Россия не враг Европы и стоит немного охладить пыл в плане запугивания России санкциями. Но МИД Украины тут же заявляет, что «Заявления премьера Баварии подрывают международные усилия по предотвращению агрессии РФ». Как он вообще посмел перечить великой Украине?

Интересна история и с главкомом германского ВМФ Кай-Ахимом Шенбахом, которого буквально сожрали за то, что он заявил о том, что Крым никогда больше не будет украинским. Наверняка так думают многие, это очевидная истина, но вот озвучить её – преступление. Главком ВМФ Германии не побоялся, вполне возможно потому, что прекрасно помнит рассказы своего дедушки о войне в далёкой России. Господин Шенбах вынужден подать в отставку, и это ещё одно следствие той истерики, которая нагнетается сейчас вокруг Украины.

А Украину, между тем, накачивают оружием. Великобритания, США – отправляют грузовые самолёты. На Украине от этого самая настоящая эйфория. И само собой – никто и не думает включать голову и хоть о чём-то задумываться. Ведь прекрасное американское и европейское оружие, да в куда больших количествах, было и у афганской правительственной армии, которая попросту в решающий момент его побросала и растворилась среди гражданского населения. Такое же орудие было и у сирийской «умеренной» оппозиции. В Сирии до сих пор находят схроны с американскими автоматами, миномётами и противотанковыми ракетами. И как – помогло кому-то это великолепное оружие?

Но зато, это самое оружие может сработать несколько иначе: кто знает, может на линии соприкосновения на Донбассе у какого-нибудь особо упоротого бандеровца снесёт крышу и он сможет устроить провокацию, которая повлечёт за собой возобновление крупномасштабных боевых действий? Ведь для этого не нужен приказ из Киева, или даже Вашингтона, достаточно «инициативы с места», которую легко подтолкнуть воинственной риторикой в украинских СМИ, алкоголем, или наркотиками. В истории много примеров, когда большие войны начинались с малого. И за тысячи лет в этом плане ничего принципиально не изменилось.

Да и вообще, всё это оружие очень сильно занижает критическую точку для начала войны. И у многих в Киеве появляется огромный соблазн решить вопрос Донбасса, а то и Крыма, решительным блицкригом. И мало кто отдаёт себе отчёт в том, что этот блицкриг может стать концом Украины и вызвать в мире такие тектонические сдвиги, от которых придётся восстанавливаться десятилетиями.

А пока – истерия лишь растёт. Понятно, что бесконечно это продолжаться не может и обязательно будет какая-то развязка. Вариантов немного – только плохой, или относительно хороший, война, или мир. Но похоже, что коллективный Запад и Украина нацелены именно на войну. А то, что Россия не нападёт первой – не проблема. Что-нибудь придумают, опыт провокаций имеется. Если, конечно, не придут в себя.

Голос Мордора, специально для News Front