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История крепостного мальчика

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"Сколько стоит мальчик?" – "Какой нелепый вопрос!
скажете вы. – Разве мальчики продаются?! Разве можно торговать
людьми!" А ведь это было.
Было это во времена крепостного права, когда помещики могли продавать и покупать людей, как вещи. (с)

Озвученный советский диафильм 1965-го года "История крепостного мальчика" по одноименному рассказу писателя Сергея Алексеева.



Литературный первоисточник тут https://www.litmir.me/br/?b=50508
Для тех, кто не в курсе, кто такой С.П.Алекссеев https://uramdb.ru/writters/writter/6555775-sergej-petrovich-alekseev.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7394637.html
Метки: xix век, дети, диафильмы, крепостное право, Литература, ркмп, российская империя, ссср
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