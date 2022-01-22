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Си Цзиньпин попросил

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Конец января стремительно приближается и надо как-то объяснять, почему сверхточные данные разведки о нападении России на Украину в конце января расходятся с реальностью и Россия все не нападает.
Вот уже и первые байки https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-22/ukraine-crisis-beijing-olympics-may-affect-russia-s-vladimir-putin-s-thinking?srnd=premium-europe пошли – "Россия не напала, потому что Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не нападать, покуда в Китае идет Олимпиада".

Вот взял, позвонил, и говорит такой "Владимир, у нас тут Олимпиада, придержи танки до конца февраля, а потом можешь хоть до Львова топить". Ключевое в этой байке – слово "возможно". Возможно говорил, возможно не говорил, анонимные источники что-то где-то слышали. В общем, пока что вот такие объяснения.

PS. И еще по поводу позиции Германии.

1. Германия выступила против передачи немецких вооружений Украине. Как своих собственных, так и через третьи страны.
2. Командующий ВМС Германии объявил, что Украина навсегда потеряла Крым и что "Россия заслуживает уважения".
3. Руководство Германии считает, что "Северный Поток-2" должен быть достроен.
4. Несколько ранее Германия фактически помешала доставкам военных грузов на Украину через свою территорию.

Германию уже обвиняют в циничной фрондерстве и подрыве единого антироссийского блока в Европе.
Немцы по факту стремятся не допустить финансовых потерь связанных с разрывом Россией и втягивания себя в конфликт с Россией на том уровне, где они будут обречены оставаться в обозе американской политики без каких-либо шансов на обретение реальной военно-политической субъектности. Поэтому помаленьку гадят американцам, но это именно что фрондерство, а не готовность идти до конца. Тем не менее, визг по поводу немецкой фиги в кармане стоит изрядный – Шольца уже обвиняют в том, что он продолжает "преступную политику Меркель связанную с потаканиям агрессии Кремля".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7392383.html
Метки: идиоты, Китай, Россия, США, Украина, юмор
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Однополярный миропорядок уходит в прошлое
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29350 6030
    Русофил 22 января 20:49

      А чё немцы?
      Oни ВСЕГДА вoевали с Англией.
      Пришлocь и с ЛЕГШЕЙ пoд Англию Рoccией.
      С РOДСТВЕННИКАМИ….
      Нo не немцы винoваты
      Их сделали крайними

    • 8582 6302
      чужой два часа назад

        Фашизм против русской нации это главные ценности Еврозоны.
        Но вся эта зона существует за счет основопологающих немцев и французов.
        Не могут дальше терпеть убытки ради не понятно чего не только немцы.
        Во всем виноваты поляки. Хотя нет такой нации. По истории на этих землях в 12 веке жили укробалты. Потом жили балтукры.

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