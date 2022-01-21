Главная » Видео, История, Наука

Стекло и зеркала в Средневековье – «лакмусовая бумажка» истинной истории якобы «древней» Цивилизации

187 0

Прoшлoе мoжнo пoнять тoлькo пo технoлoгиям

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wIpEJ4CarKM&ab_channel=.
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
А нужен ли движению Левашов?
Ужин в Кремле — дело принципа!
Тайны Ведической цивилизации
Русско-татарский конфликт в Крыму: татарские сотни Евромайдана начали захват Бахчисарайского района
Раскопанный Политех. Съёмка 17 сентября 2017 (Познавательное ТВ)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru