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Прорывов не ждут

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МИД РФ заявил, что не ждет прорывов от перегоров с США в Женеве.
Госдеп заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Россией в Женеве.
В Женеве начались "решающие переговоры" МИД РФ и Госдепа, от которых никто не ждет прорывов.
Ожидаемый итог – "договорились договариваться дальше" vs "эскалация в ближайшие недели".

PS. В Думе продолжается возня на тему признания ДНР и ЛНР. Пока что все на уровне разговоров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7389543.html
Метки: блинкин, госдеп, лавров, мид рф, Россия, США, холодная война
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