Прорывов не ждут
МИД РФ заявил, что не ждет прорывов от перегоров с США в Женеве.
Госдеп заявил, что не ждет прорывов от переговоров с Россией в Женеве.
В Женеве начались "решающие переговоры" МИД РФ и Госдепа, от которых никто не ждет прорывов.
Ожидаемый итог – "договорились договариваться дальше" vs "эскалация в ближайшие недели".
PS. В Думе продолжается возня на тему признания ДНР и ЛНР. Пока что все на уровне разговоров.
ну как нет прорывов, байден РАЗРЕШИЛ напасть на украину, но правда только чуть, чуть, так сказать не по большому
Вчера его уже вернули “в себя”.