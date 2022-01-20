Дети со школьной скамьи мечтают стать журналистами и соприкоснуться с интригующим миром СМИ. И «Артек» помогает всем желающим ребятам понять основы медиапрофессий, от репортера газеты и тележурналиста до интернет-блогера.

Медиапрофиль – одно из самых популярных направлений дополнительных общеразвивающих программ в «Артеке». Сегодня профессия журналиста привлекает молодых людей своей нестандартностью и возможностью влиять на информационное поле. В «Артеке» прекрасно понимают, почему дети уже с подростковых лет хотят окунуться в мир средств массовой информации, и хотят сделать это погружение максимально благоприятным, информативным и интересным. Международный детский центр поставил перед собой задачу поддерживать неокрепших творцов в создании особенных медиапродуктов.

«Для ребят проводятся мастер-классы, лекции, тематические встречи. Юные журналисты выпускают мультиформатный контент, проводят прямые эфиры и интернет-трансляции, создают собственные медиапроекты, продвигают их и становятся настоящими ньюсмейкерами», – говорит директор «Артека» Константин Федоренко.

В 2022 году «Артек» вместе с ВГТРК реализуют программу «МореМедиа», благодаря которой молодые таланты со всей России соберутся в Международном детском центре и смогут учиться всем тонкостям медиапрофессий у опытных российских ведущих, блогеров, журналистов и продюсеров. Ребята освоят весь цикл выстраивания новостной программы: от поиска истории, до выпуска новостей.

Совместно с Лигой юных журналистов будет проведен Международный медиафорум, сборы с профи медиаиндустрии, журналистами-практиками и известными блогерами. Детям предстоит заняться реальной работой над медиапродуктом, после которой они получат оценочное мнение специалистов и опубликуются в официальных СМИ. Кроме того, реализуется новый проект «Медиаменеджеры «Артека».

Тем, кто интересуется более современными видами СМИ, будет доступна «Школа образовательного блоггинга». Она позволит узнать о форматах блога, особенностях публикаций в социальных сетях, задумке и реализации идей, а также, научит детей самостоятельно создавать контент-план. В теории, эти программы должны охватить около 3000 юных талантов со всей России.

Такое огромное количество мероприятий и занятий требует невероятно много сил. К счастью, «Артек» на ура утоляет не только информационный голод, но и физический. Пятиразовое питание по системе «шведский стол» обязательно учитывает разнообразие овощей и фруктов, за счёт которых рекомендуемая норма в «Артеке» увеличена на 20-25%. Для детей готовит профессиональный комбинат питания, который позволяет детям выбрать меню из трех комплексов. Каждое из них разработано опытными технологами, с учетом требований СанПиН. В прошлом году «Артек» признали лучшим детским лагерем по питанию в России. Поэтому неудивительно, что столовые детского центра очень часто появляются в сюжетах и репортажах, которые готовят ребята из медиаотряда. Они даже придумали для них хештег #столовыеартека.

Сейчас медиацентр «Артека» даёт детям попробовать себя в самых разных направлениях: съемка новостных роликов, телепередач и кино, ведение радиоэфиров, создание мультфильмов и печатной продукции, работа в соцсетях. За 3 недели ребята смогут прочувствовать медиапространство: найти и рассказать историю, создав при этом уникальный и востребованный контент. Каждый юный участник этих образовательных программ овладеет базой и научится ориентироваться в информационном потоке.