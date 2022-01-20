С 7 по 14 января объём международных (золотовалютных) резервов России увеличился на 7,7 млрд долларов (или на 1,2%) и достиг рекордных 638,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Банка России.

Предыдущий исторический максимум был достигнут в декабре 2021 года, тогда он составил 630,6 млрд долларов. В целом за прошедший год объём международных резервов РФ вырос на 5,9%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

В конце июня 2021 года эксперты сообщали, что Россия находится на лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны — 40% от ВВП, совокупный госдолг — около 17% от ВВП.

По материалам сайта ЦБ, РИА Новости, «Известий»