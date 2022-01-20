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Битва за Москву. Главный день

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30 сентября 1941 года немецкая армия начала наступление на Москву. К этому моменту вермахт уже бросил под пяту Третьего рейха Австрию, Чехословакию, Литву, Польшу, Голландию, Данию, Норвегию, Францию, Бельгию. Гитлер планировал захватить СССР за 12 недель, но встретил упорное сопротивление, какого в Германии никак не ожидали. Враг стоял в 40 километрах от столицы, и тысячи москвичей, среди которых были и 16-летние мальчишки, и 70-летние старики, добровольно вступали в ряды народного ополчения, встав на защиту города. В декабре 1941 года один из немецких солдат писал родственникам: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую». Как советский народ разрушил миф о непобедимости гитлеровской армии?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_JQ0e2txmfo
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