Битва за Москву. Главный день
30 сентября 1941 года немецкая армия начала наступление на Москву. К этому моменту вермахт уже бросил под пяту Третьего рейха Австрию, Чехословакию, Литву, Польшу, Голландию, Данию, Норвегию, Францию, Бельгию. Гитлер планировал захватить СССР за 12 недель, но встретил упорное сопротивление, какого в Германии никак не ожидали. Враг стоял в 40 километрах от столицы, и тысячи москвичей, среди которых были и 16-летние мальчишки, и 70-летние старики, добровольно вступали в ряды народного ополчения, встав на защиту города. В декабре 1941 года один из немецких солдат писал родственникам: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую». Как советский народ разрушил миф о непобедимости гитлеровской армии?
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/