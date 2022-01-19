Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки? «Улика из прошлого»
Ледовое побоище стоит в ряду ключевых событий истории средневековой Руси. Но спустя 8 веков исследователи не могут найти точное место этого сражения. Где именно Александр Невский в 1242 году разгромил тевтонцев? Почему нигде в курганах на берегах Чудского озера археологи так и не обнаружили соответствующие артефакты того времени? Ведь такая битва должна была оставить хоть какие-то следы. В середине 20 века советские ученые решили отыскать это место. Но экспедиция 1958 лишь приблизилась к разгадке. Удалось ли раскрыть тайну второй экспедиции, работавшей у Чудского озера в последние годы? Программа «Улика из прошлого» проведет собственное расследование. С помощью современных технологий мы выясним, где же бились воины — на льду или всё-таки на берегу, и куда подевались артефакты сражения.
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Ледовое побоище выдумка.
Нет егo даже в фальшивых летoписях.
Игoрь Данилевский в пoмoщь
Нашли и местo битвы Кибальчиша с буржуинами.
Там тoже памятник и мoгила Кибальчиша.
Святoй КПСС