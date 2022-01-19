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Нагнетая истерию

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За сегодня:

1. Администрация Байдена заявила, что Россия может атаковать в любой момент.
2. США будут рассматривать дополнительные способы вооружить Украину против России, но не будут посылать войска.
3. США продолжат рассматривать способы остановить Северный Поток-2, но уже не настаивают на приоритете отключения SWIFT.
4. США рассматривают дополнительные санкции против России, а также руководителей ДНР и ЛНР.
5. Британия направила на Украину партию из 800-1200 противотанковых гранатометов NLAW https://lopatov-45.livejournal.com/23363.html. Воздухом идет потоковая поставка оружия и скорее всего не только NLAW.
6. Был вброшен и достаточно оперативно опровергнут фейк про отъезд российских дипломатов с территории Украины.
7. Постпред США в ООН угрожает "добиваться международной изоляции России".
8. Генсек НАТО призвал наращивать гонку вооружений в Европе.
9. Госдеп США заявил, что учения РФ и Белоруссии это не учения, а демонстрация силы или подготовка к вторжению.
10.Британия призвала снизить зависимость Европы от российского газа и пересмотреть вопрос "Северного Потока-2".
11. США "решительно ответят" России, если та попробует запугивать США ядерным оружием в Латинской Америке.
12. Белый Дом призвал Россию провести деэскалацию на Украине и предупреждает, что ни один вариант не будет исключен, когда Россия вторгнется на Украину.
13. Американские СМИ заявляют с ссылкой на официальные источники, что "Россия хочет захватить Киев".
14. Должностным лицам МИД Британии показано быть готовым "перейти в кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за ситуации вокруг Украины.
15. Столтенберг заявил, что на территории Украины по мнению НАТО действуют "значительные группы российских разведчиков, которые планируют инциденты, несчастные случаи и операции под фальшивым флагом".

И так далее. Каждый день.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7383195.html
Метки: война на украине, нато, Россия, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29284 5984
    Русофил час назад

      Всем нужна вoйна.
      Даже Зеленcкoму чтoб свалить безнаказаннo
      Америке и ЕС чтoб oтвлечь oбoзлённoе население.
      Рoccии НЕ НУЖНА.
      Не выгoдна и губительна.
      Нo Кремль хoрoшo угoваривают

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