Василий Новиков. Археология в цифровом мире: неинвазивные методы
Василий Новиков – археолог, кандидат исторических наук, руководитель отряда Смоленско-Гнёздовской Объединенной Экспедиции на территории крупнейшего памятника эпохи викингов и образования древнерусского государства, директор департамента археологии «Энерготранспроект» и сотрудник фонда «Таволга».
Мы начинаем цикл лекций «Археология в цифровом мире».
- что такое археология и как она работает?
- что такое инвазивные и неинвазивные методы?
- современные методы в археологии и зачем они нужны?
- профессиональные секреты археологов
- эпоха викингов на территории Восточной Европы
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