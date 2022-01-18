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Василий Новиков. Археология в цифровом мире: неинвазивные методы

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Василий Новиков – археолог, кандидат исторических наук, руководитель отряда Смоленско-Гнёздовской Объединенной Экспедиции на территории крупнейшего памятника эпохи викингов и образования древнерусского государства, директор департамента археологии «Энерготранспроект» и сотрудник фонда «Таволга».
Мы начинаем цикл лекций «Археология в цифровом мире».
- что такое археология и как она работает?
- что такое инвазивные и неинвазивные методы?
- современные методы в археологии и зачем они нужны?
- профессиональные секреты археологов
- эпоха викингов на территории Восточной Европы
Сайт www.gnezdovo.com
Фейсбук https://www.facebook.com/vasily.novikov
Канал в tiktok https ://www. tiktok.com/@archeologyrus
Instagram https://www.instagram.com/archeologyrus/

Сайт Артема Драбкина: https://adrabkin.com

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CW6Fydk8Gqg
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