Полный разбор ситуации в Казахстане
Что произошло в Казахстане? Кто стоит за беспорядками, и против кого они направлены? Наёмники среди протестующих – были ли и откуда могли прибыть? Между какими кланами поделена экономика Казахстана, и где находятся активы “семьи”? Кто в элите недоволен нынешним раскладом, и есть ли шанс у Токаева переизбраться на ближайших выборах? Куда исчез Назарбаев? Как будут развиваться события дальше? Полный расклад по ситуации в Казахстане делаем вместе с политологом Дарьей Осининой. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга Д. Каптаря “Перевороты и революции. Зачем преступники свергают власть” https://den-magazin.ru/utm/898
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Крупный обвал на Московской бирже
Сбербанк в моменте -11 %, Газпром -8%. Ну и далее по списку… Такое ощущение, что война уже началась, а мы тут ни сном ни духом
Патаму
ВСЕМ следить за хахлами и казахами
внимательнo
Время покажет или не покажет.