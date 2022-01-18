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Полный разбор ситуации в Казахстане

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Что произошло в Казахстане? Кто стоит за беспорядками, и против кого они направлены? Наёмники среди протестующих – были ли и откуда могли прибыть? Между какими кланами поделена экономика Казахстана, и где находятся активы “семьи”? Кто в элите недоволен нынешним раскладом, и есть ли шанс у Токаева переизбраться на ближайших выборах? Куда исчез Назарбаев? Как будут развиваться события дальше? Полный расклад по ситуации в Казахстане делаем вместе с политологом Дарьей Осининой. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга Д. Каптаря “Перевороты и революции. Зачем преступники свергают власть” https://den-magazin.ru/utm/898
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WhDXIk-OFUs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29270 5990
    Русофил два часа назад

      Крупный обвал на Московской бирже
       

      Сбербанк в моменте -11 %, Газпром -8%. Ну и далее по списку… Такое ощущение, что война уже началась, а мы тут ни сном ни духом
      Патаму
      ВСЕМ следить за хахлами и казахами
      внимательнo

    • 21191 19749
      жора шапов 57 мин. назад

        Время покажет или не покажет.

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