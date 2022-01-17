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Военный космос: как охотятся за спутниками-шпионами? // Военная приемка

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Военный космос раскрывает свои секреты. Кто управляет российской группировкой в космосе, следит за околоземной орбитой, охотится за спутниками-шпионами и составляет каталоги космического мусора? Старейшая в стране военная Академия, созданная еще Петром Первым, в которой получали образование Кутузов, Аракчеев, Менделеев, с недавних пор стала военно-космической. Сейчас это единственный в стране ВУЗ, где готовят специалистов космической обороны. Туда и отправляется в этот раз съемочная группа «Военной приемки».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XUsYW74KkxE
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