Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.
Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолётах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.
В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего её повторно направили в регионы, Совет Федерации и Кабмин для обсуждения ко второму чтению. А в январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределённость развития эпидемиологической ситуации из-за нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.
По последним данным, в РФ с начала пандемии коронавирусом заболели 10 834 260 человек, прирост за сутки – 30 726 (накануне – 29 230). Скончались 321 990 россиян, 9 878 371 выздоровели.
В Telegram Володин также сообщил: «Кроме того, принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Речь идёт о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершённое насилие в отношении двух и более детей. В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем».
Спикер ГД поблагодарил своих подписчиков в Telegram за обратную связь. «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Спасибо большое!», — написал он.
По материалам сайта ГД, Telegram, РИА Новости, сайта «Стоп коронавирус»
Чудеса делает Интернет -ГД,сФ прозрели вдруг ,увидев цифры против.И Навальные не нужны.
Коронавирус и педофилы.Есть чем заняться на завтрашнем пленарном заседании.Обнищание народа и синхрофазатрон,как явление.Это уже на вторник.
И че,ку-ку коды не актуальны будут вводить эл. паспорта где и будут отмечать прививки. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68177.html/
А помните истерию о электронном концлагере?Всеобщая глобальная чипизация…Сокращение населения…Золотой миллиард и люди второго сорта,которые обслуживают…Это же тот же Ящик Пандоры 5-ти летней давности.И была надежда.На вождя,который всех переиграет.И сия кара нас не постигнет.
Блин…не получилось.Не сбылись надежды.И население России вымирает.И законы вождем подписываются какие-то “мировоправительственные”.И вообще обидно,что такой дурой был.Но ненависти к тем,кто об этом вещал ранее, не убавляется. Если потерять”псевдопатриотизм из телевизора”,то тогда хоть в петлю лезь.Можно не дождаться глобального сокращения населения.
Если потерять”псевдопатриотизм из телевизора”,то …..
Жизнь заиграет нoвыми красками.
Вы избавитесь oт мерзкoгo КАЧЕСТВА (кoтoрoе сами и критикуете) и пoтянетесь к хoрoшему.
Да труднo
Этo как брoсить бухать
Нo пoтoм…..
всё наладится