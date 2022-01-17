Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолётах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.

В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего её повторно направили в регионы, Совет Федерации и Кабмин для обсуждения ко второму чтению. А в январе правительство отложило рассмотрение документа. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределённость развития эпидемиологической ситуации из-за нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, в РФ с начала пандемии коронавирусом заболели 10 834 260 человек, прирост за сутки – 30 726 (накануне – 29 230). Скончались 321 990 россиян, 9 878 371 выздоровели.

В Telegram Володин также сообщил: «Кроме того, принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Речь идёт о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершённое насилие в отношении двух и более детей. В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем».

Спикер ГД поблагодарил своих подписчиков в Telegram за обратную связь. «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Спасибо большое!», — написал он.

По материалам сайта ГД, Telegram, РИА Новости, сайта «Стоп коронавирус»