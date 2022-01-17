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Лица Советской эпохи. Часть 441. Ленинградцы первой половины 1980-х

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Во дворе дома 39 по проспекту Смирнова






























Во дворе дома 45 по проспекту Смирнова








У дома 45 по проспекту Смирнова


































источник
Источник: https://humus.livejournal.com/8204775.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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