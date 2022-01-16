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Цунами на Тонга

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Извержение вулкана и последующее цунами на острове Тонга в Тихом Океане.
В целом ряде государств тихоокеанского региона было выпущено предупреждение об угрозе цунами.























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7375776.html
Метки: вулканы, океания, природа, тихий океан
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8206 6772
    Женечка час назад

      Есть у меня монетка с ихним королём. Теперь вот немного волнуюсь – а если её коллекционерам толкнуть в ракурсе несуществующей страны, то будет профит? Может меня уже в списке Форбс потеряли?

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