Будем доминировать. Россия запустила крупнейшую установку
В Обнинске введён в эксплуатацию крупнейший в мире критический ядерный стенд БФС-2, предназначенный для экспериментов по созданию ядерной энергетики будущего. Это замечательное событие потерялось в информационной шумихе последних недель, а между тем речь идёт об обеспечении энергетического доминирования России после 2045 года. Как это связано с намерением Еврокомиссии признать атомную энергетику «зелёной» и нашими планами по строительству в Свердловской области уникального реактора БН-1200 расскажем в этом выпуске.
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