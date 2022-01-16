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Будем доминировать. Россия запустила крупнейшую установку

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В Обнинске введён в эксплуатацию крупнейший в мире критический ядерный стенд БФС-2, предназначенный для экспериментов по созданию ядерной энергетики будущего. Это замечательное событие потерялось в информационной шумихе последних недель, а между тем речь идёт об обеспечении энергетического доминирования России после 2045 года. Как это связано с намерением Еврокомиссии признать атомную энергетику «зелёной» и нашими планами по строительству в Свердловской области уникального реактора БН-1200 расскажем в этом выпуске.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K9SZfRp_Fuw
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