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Грибоедов Александр. Биография Грибоедова. Интересные факты о Грибоедове. Жизнь Грибоедова кратко

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Александр Грибоедов – выдающийся русский дипломат, гениальный поэт, драматург, пианист и композитор. За свою недолгую 34-летнюю жизнь, этот блестящий ум сделал так много для отечества, что его имя навсегда вошло в историю литературы и русской дипломатии.
Гениальная пьеса «Горе от ума», которая до сих пор регулярно ставится в театрах, послужила источником многочисленных крылатых фраз. Этот литературный шедевр не только увековечил его автора, но и стал величественным памятником человеческого гения, своего рода маяком, ярко освещающим дела и мысли сотен поколений.
Трагическая гибель Грибоедова заслуживает отдельного полнометражного фильма. В данном же ролике мы кратко познакомим вас с личностью Грибоедова, и расскажем о его необыкновенной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uHfBzZcidcw
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