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Французская урановая кадриль, теперь под музыку “Вагнера”. Александр Артамонов

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Итог года в трех расследованиях. Россия возвращается на черный континент. В результате конфликта геополитических интересов, в присутствии «ЧВК Вагнера », у французской атомной промышленности внезапно возник дефицит урана, который Франция собирается компенсировать за счёт Украины. Юсеф Хинди политолог, о кризисе партийной системы Франции, о конфликте религии с либеральной концепцией и о Эрике Земмуре, лидере ультраправой политической партии «Реконкиста», конкуренте Марин Ле Пен, о его шансах быть избранным на президентских выборах 2022 года. Оружейные новости, почти незаметные танки российской армии, плащ-накидка для диверсанта-невидимки разработки США, высокие технологии для военного применения. В студии постоянный ведущий программы «Громкие факты и оружие» международный обозреватель Александр Артамонов.

Полное видео по ссылке https://nday.club/video/ab6e9bc1-9b3b-4053-991f-19a8eb17c173.html
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uKMchQbHkDk
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