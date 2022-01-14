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Русская конкиста Дальнего Востока, причины

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Клим Жуков. Русская конкиста Дальнего Востока, причины

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/xik2gq/DalniyVostok1.mp3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZcxaTYF46mo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8561 6281
    чужой 34 мин. назад

      На Дальнем Востоке хорошо. Там рыбы много. Мне креветки уже надоели. Захотелось селедки аж зубы сводит. Обычную пряного посола из бочки как Союзе. Эти все упакованные красиво они как полувареные. Ох, щаз душу отведу.

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