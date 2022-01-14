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Прерванный полет. Последняя тайна маршала Худякова. Секретные материалы

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На знаменитой фотографии трёх лидеров стран антигитлеровской коалиции, сделанной в 1945 году на Ялтинской конференции, вторым рядом фотограф запечатлел их доверенных лиц. Среди них – начальник штаба ВВС Красной армии, советник Сталина по вопросам авиации Сергей Александрович Худяков. За годы войны он прошёл путь от полковника до маршала. Фантастический карьерный рост, за которым последовали арест, тюрьма, расстрел.

Эти крутые и внезапные повороты судьбы породили вокруг его имени множество слухов, загадок и домыслов. Сергея Александровича обвиняли в хищении трофейного имущества, связях с английской разведкой и даже в причастности к расстрелу 26 Бакинских комиссаров. Что же из этого правда? Каким на самом деле был маршал Худяков? И что стало настоящей причиной его ареста?

В выпуске программы «Секретные материалы с Андреем Луговым» мы раскроем неизвестные факты биографии маршала, развенчаем устоявшиеся мифы и представим никогда ранее не звучавшую версию его гибели.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1QU_G2i17UY
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