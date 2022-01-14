Памятник, которого больше нет
Памятник, которого больше нет
Недавно узнала, что уже совсем разобрали на металл уникальный «висячий» памятник, единственный в таком роде не только на Украине, где он стоял, но и во всей Европе.
Скульптурная группа называлась «Памятник бойцам Первой конной армии» и была установлена над автострадой Киев-Львов, во Львовской области. Лет двадцать назад памятник оказался «ничьим», с него потихоньку снимали каменную облицовку и куски металла. Краеведы били тревогу, но их голоса не были услышаны, и вот «Бойцы» исчезли совсем.
Вообще, это был очень известный и знаковый монумент, его построили в 1975 году, в 55-ю годовщину основания знаменитой буденовской конной армии. Все, кто собирал советские значки, наверняка видели хоть один с изображением этого памятника, и вообще силуэт летящих бронзовых коней был частой иллюстрацией любого разговора о Гражданской войне.
Памятник, созданный творческой группой заслуженных деятелей культуры Украины, был интересен и конструктивно и стилистически, для его постройки производились сложные инженерные расчеты, и композиционное решение было очень небанальным.
Длина монумента составляла 27 метров, металлическая фигурная оболочка из медного сплава была смонтирована на мощном стальном каркасе, изогнутом дугой. Противовесом служил тяжелый облицованный полированным красным гранитом постамент, уходивший вглубь на пятиметровую глубину.
Скульптура задумывалась таким образом, чтобы проезжающим по автостраде автомобилистам казалось, что лошади с всадниками повисли в воздухе в прыжке, почти без всякой опоры. Но на самом деле наверху холма был устроен целый комплекс, невидимый с дороги, включающий гранитные плиты на братской могиле красноармейцев и пешеходную тропу вокруг мемориала.
Вечером памятник подсвечивался прожекторами.
Замечателен был внешний вид скульптуры – памятник создан в характерном для 1970-х годов стиле (сейчас его называют неоэкспрессионизм), но на советский манер, с элементами гротеска и сюрреализма. Если рассматривать композицию вблизи, она поражает странностями – несоразмерно огромными ладонями красноармейца, по сравнению с изящными лошадиными ногами, детали где-то тонко прорисованные, где-то нарочито грубые и крупные.
Вероятно, создавая искаженные пропорции (огромная ладонь поднятой вверх руки), авторы намеревались сделать акцент именно на фигурах красноармейцев, чтобы они не потерялись для смотрящих снизу зрителей. Лошади вытянулись в линию и не отвлекают внимание от доминирующего силуэта с сигнальной трубой.
Интересно, что красноармейцы были изображены с голыми мускулистыми ногами – мне кажется, это была отсылка к античной «героической наготе», когда даже римских императоров запечатлевали босыми и в короткой одежде, открывающей ноги.
Еще деталь: лошадь переднего красноармейца не имеет сбруи, ни уздечки, ни стремян не видно, хотя у второго бойца эти подробности отображены. Скорее всего, так задумано, чтобы усилить экспрессию, добавить какой-то безудержности и дикой свободы, превратить прыжок лошадей в полет.
Очень печально, что такого впечатляющего памятника больше нет, и скорее всего не сохранилось никаких точных чертежей или слепков, так что восстановить его таким, как задумали авторы, будет уже невозможно.
Еще лет десять назад, когда только заговорили о том, что памятник в большой опасности от вандалов и сборщиков металла, были предложения выкупить его и увезти. Но, как оказалось, время ушло, и спасать уже нечего.
https://zen.yandex.ru/media/dombusin_ru/pamiatnik-kotorogo-bolshe-net-61df46f403267516a256e375?& – цинк
На Украине прямо-таки с наслаждением топчутся по своей исторической памяти. А, как известно, кто не помнит прошлого, не имеет будущего. Да и настоящего, по моему мнению, у него нет. Настоящее замещено выражением “личного мнения” согласованного с сиюминутной ситуацией. Будут продолжать в таком духе – окончательно превратятся из сообщества “Украинский народ” в безликую биомассу.
Мое личное мнение.
Валера. Украина – оккупированная страна с 1991 г. Отсюда все события.
Да, знаю. Просто тут у нас на ЯП часто захаживают граждане с Украины, мож мой комментарий их как-то задуматься заставит. А, если такое случится, мож с друзьями обсудят эту тему. Мож у кого здравомыслия прибавится…
Попытка – не пытка ))))))))))))))))))))))))))))))))
Те кому надо задуматься, сюда не заходят.))))