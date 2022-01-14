“Огненная дуга” снова в кино
Достаточно внезапно в кинотеатры возвращается отреставрированная версия эпопеи "Освобождения" Озерова 1968-го года выпуска.
Пока что только первый фильм "Огненная дуга". Уже и трейлер есть https://youtu.be/HezUsr6MsVE
Несмотря на различные недостатки, связанные например Т-34-85 вместо Т-34-76, с нехваткой оригинальных макетов немецкой бронетехники ввиду чего в кадре на втором плане за немецкими наступает техника 60х годов (компьютерной графики тогда еще не было, а желание сделать масштаб – было) "Освобождение" является наиболее монументальным кинополотном на тему ВОВ, отражающим основную логику советского подхода к истории Великой Отечественной Войны. Фильм прекрасен прежде всего эстетически, что и позволило пережить ему свое время, и даже уничтожение СССР.
Я этот фильм еще в детстве смотрел много раз и некоторые сцены прямо впечатывались в память. В зрелом возрасте. когда ты уже смотришь с определенным историческим багажом и подмечаешь допущенные в фильме фактические ошибки или технические недостатки, ты все равно понимаешь, что достоинства фильма перевешивают его очевидные проблемы. Главный плюс эпопеи Озерова это масштаб, с попыткой показать войну не как побегушки вокруг трех домов за булочку и трамвайчик, а именно как войну огромных армий и государственных машин, где находится место и демонстрации действий руководства с обеих сторон, и роли командующих войсками, и судьбе отдельных солдат и офицеров на поле боя.
С одной стороны, вот Гитлер и ОКХ планируют наступление, вот один из командующих наступлением вермахта Манштейн, вот конкретные немцы – от командиров дивизий до рядовых. Ну и с нашей стороны, не странные персонажи сражающиеся вопреки, а вполне конкретное военно-политическое руководство, планирующее операцию под Курском, вот комнадующие войсками, вот конкретные люди – пехотинцы, танкисты, артиллеристы. Все логично и понятно. Не возникает вопросов – где флаги, за что воюют эти люди, какова их мотивация и т.п., что регулярно всплывает применительно к современному отечественному кино про войну.
Разумеется, заявка на монументализм в кино требует очень серьезных усилий и в рамках кино второй половины 60х Озеров смог выдать на гора подобное кино, когда у него не было возможности рисовать технику и людские массы на компьютере. По итогам просмотра фильм давал ощущения превозмогания наших предков над страшной машиной уничтожения в титаническом противостоянии. И в этом плане Озеров поставленную задачу выполнил. Относительно же очевидных недостатков ленты, то время показало, что фильм даже с ними вполне жизнеспособен, именно за счет своих достоинств.
Сейчас в подобный эпик умеют только китайцы, у нас это жанр давно помер (попытки его оживить с помощью "великого кино" или "Сталинграда" стали полнейшим позорищем). Американцы также уже давненько ничего путного на тему второй мировой войны в таком масштабе не выдавали.
Как пример, можно вспомнить недавний и полностью нарисованный на компьютере "Мидуэй", который пытался, но не смог в масштаб.