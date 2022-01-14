Россия ждёт ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Терпению Москвы пришёл конец. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.

«Нашему терпению пришёл конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждём, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», – сказал он.

По его словам, Запад планирует «замотать» процесс по гарантиям безопасности. «А план “замотать” этот процесс, конечно же, существует. Конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы там нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками, вовлечения всех членов ОБСЕ, это всё — отговорки и попытки затянуть процесс», – констатировал дипломат.

Глава МИД уверен, что Запад уяснил необходимость дать ответ «быстро, конкретно, на бумаге», а также понял, «что Россия не будет ждать бесконечно».

«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдёт… Если это произойдёт – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту [РФ Владимиру Путину]. Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что тогда мы будем принимать решение с учётом всех факторов, прежде всего, в интересах надёжного обеспечения интересов нашей безопасности», – отметил Лавров и добавил: «Гадать о том, как сейчас пытаются это сделать наши коллеги на Западе, я не стану, я считаю это контрпродуктивным. Нам важно получить конкретный ответ или контрпредложения, если хотите».

Министр отметил, что Москва надеется на возобновление дискуссии по гарантиям безопасности, но необходимо дождаться конкретного письменного ответа от американцев. По его словам, в случае если после получения ответа США и НАТО «будет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры», вопрос нерасширения альянса на восток будет главным.

Между тем, по его словам, Россия видит замыслы США «всё это спустить в некие абстрактные дискуссии». «И, конечно, мы будем ожидать – и твёрдо сказали об этом американцам – именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому», – подчеркнул глава МИД.

«Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами. И сначала в Совете Россия – НАТО попытаться всё это растворить, привлекая своих соратников, а в ОБСЕ в принципе невозможно вести какие-либо переговоры», – сказал он. Лавров пояснил, что у ОБСЕ даже нет устава, чтобы быть организацией. «Чтобы ОБСЕ обрела юридическую субъектность международно-правовую, мы уже 15 лет предлагаем начать переговоры над таким уставом. Нам отвечают, прежде всего, американцы: “Нет, как раз прелесть ОБСЕ в этой гибкости”. В гибкости вопросы жёсткой безопасности никогда не решались и не будут решаться», – указал он.

Министр также заявил, что сейчас НАТО пытается искусственно заманить в свои ряды Украину и скандинавские страны. «Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от США о том, что и скандинавские страны будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание и расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования», – отметил он.

Однобокое трактование альянсом своих политических обязательств по нерасширению Лавров назвал «неприемлемым и ущербным». Кроме того, дипломат предположил, что в ближайшие месяцы НАТО может начать наращивать силы у российских границ под предлогом якобы угрозы вторжения России на Украину.

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», – сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности именно сейчас, поскольку изменилась ситуация с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооружённых сил в Европе.

В ходе пресс-конференции Лавров также назвал появление баз США на Азовском море второй «красной линией».

«Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учётом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему», — сказал министр.

Он отметил, что Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится в западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море. «Это для нас тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это ещё одна красная линия», — заявил глава МИД.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко «честно, прямо, без попыток обходить углы» указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.

Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

По материалам РИА Новости, ТАСС, НТВ, «Интерфакса»