Американский изобретатель, генеральный директор Tesla Inc, основатель компании SpaceX Илон Маск стал по версии Financial Times человеком 2021 года за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей», которые призваны заменить традиционные машины с бензиновым двигателем.

Речь идет о переменах в мировой экономике колоссальных масштабов, поскольку роль автопрома в ней огромна. Достаточно сказать, в свое время считали, что именно «автомобиль сделал Америку», именно массовое производство машин в США вывело их в мировые промышленные лидеры. Как пишет Forbes, современный автопром — это не только продажа и производство автомобилей, но и один из самых крупных потребителей материалов и нефти на планете, а также гигантский потребитель финансовых ресурсов. Если брать всю цепочку создания стоимости автомобиля, от добычи полезных ископаемых до постпродажного обслуживания, автокредитования и страхования, в ней занято 46,5 млн человек. С членами семей получается, что за счет автопрома в развитых странах живет около 200 млн человек. Это 20% их населения. Объем продаж на осень 2019 года в автопроме и связанных с ним отраслях, включая финансы, достигал $15 трлн. Это приблизительно 18% мирового ВВП.

В то же время, как считают эксперты Forbes, смена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль может привести к масштабной катастрофе в автопромышленности в ближайшие годы и ее трансформация станет самым значительным экономическим и социальным потрясением следующего десятилетия.

Когда произойдет технологический сдвиг в пользу электромобилей, считают они, производить большинство электромобилей будут совершенно другие компании — не те, что производят автомобили сейчас. Мы это уже несколько раз наблюдали в истории. Самый ближайший аналог — смена сотовых телефонов на смартфоны. Казалось бы, это очень близкие устройства. Однако ни Blackberry, ни Nokia, ни Motorola не стали лидерами рынка смартфонов. В 2007 году, когда Apple выпустила первый iPhone, Nokia производила миллиард сотовых телефонов. От нее не осталось камня на камне. Произойдет ли такое же в автомобилестроении? Покажет время. А пока лидером в области производства электромобилей является компания Илона Маска Tesla Motors. В 2009 году она была на грани банкротства, но сейчас достигла рыночной капитализации в $77 млрд, обогнав гораздо более крупных конкурентов GM, Ford и Fiat Chrysler. Маск превратил Tesla в лидера мирового рынка электромобилей, несмотря на то, что за последние десять лет компания не раз переживала кризисные ситуации. Это и возгорание аккумуляторов, и высокая текучка руководящих кадров, и проблемы на заводах, и судебные разбирательства из-за гибели водителей, использовавших автопилот Tesla и т.д. и т.п. Недавно компания Tesla отозвала 475 тыс. автомобилей в США (что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году) из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий. Тем не менее, она продолжает оставаться лидером в сфере выпуска электромобилей.

Но битва за будущее мирового автопрома только разгорается. В борьбу с Маском уже вступили такие автогиганты, как Volkswagen и Toyota — две крупнейшие компании в мире по объему продаж автомобилей.

Как сообщает издание Moneyreview.gr, эти два государственных автопроизводителя намерены инвестировать 170 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, чтобы сохранить свою власть и низвергнуть Tesla с вершины электроэнергетики. Так немецкая компания намерена инвестировать в производство электромобилей 100 миллиардов долларов инвестиций немцев. И у нее внушительные перспективы — фабрики в 120 точках по всему миру, где она производит не только автомашины VW и Audi, но и суперкары Lamborghini, и грузовики Scania. Годовой оборот этой немецкой компании достигает 300 миллиардов долларов, и 9 декабря ее генеральный директор Герберт Дисс объявил о программе стоимостью 100 миллиардов долларов по разработке электромобилей в течение пяти лет.

«Наша трансформация будет очень быстрой, — заверил Дисс. — Самая быстрая, что индустрия видела за последнее столетие». И действительно с марта по декабрь 2021 года Volkswagen удалось поставить 322 000 полностью электрических автомобилей.

Toyota, которая недавно представила электрический внедорожник bZ4X, похоже, имеет все шансы, чтобы перехватить первенство у Илона Маска. «Перед лицом неопределенности нам нужны другие решения», — заявил внук соучредителя Toyota. — Мы не хотим иметь только один выбор». В ближайшие годы компания объявила об инвестициях в размере 70 миллиардов долларов с целью продавать 3,5 миллиона электромобилей ежегодно до конца текущего десятилетия. А японцы пошли еще дальше, выпустив Corolla Sport H2 — автомобиль с водородным двигателем.

Свое слово в этой борьбе скажет и Китай, который в 2020 году стал лидером мирового автопрома. Эта страна произвела за 2020 год 25,1 млн автомобилей, но в 2021 году из-за коронавируса производство снизилось и КНР произвела 20,5 млн машин.

Однако в КНР большая часть автомобилей пока идет на обеспечение внутренних нужд этой страны с полуторамиллиардным населением.

В первой же тройке в этой области вслед за китайцами находятся США, Япония и Германия. Тем не менее, Китай активно наращивает экспорт автомобилей на новых источниках энергии. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первые 11 месяцев 2021 года продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в Китае почти утроились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, продажи электромобилей в Китае в ноябре 2021-го достигли 378 тысяч единиц, что на 122,3% больше, чем в ноябре 2020 года.

В целом, на конец 2021 года на дорогах Китая насчитывалось около 7 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. На сегодняшний день 466 тысяч (66,2%) автобусов в стране — электрические. Сегодня два из пяти крупнейших мировых производителей электромобилей — из Китая. Одновременно КНР лидирует по поставкам аккумуляторов для электромобилей. На компании Contemporary Amperex Technology CATL и BYD в сумме приходится 40% мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей.

По словам вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэна, уже Китай создал развитую отраслевую цепочку, которая связывает все стадии производства электромобилей — от металлургии до двигателей, аккумуляторов и программного обеспечения. В Китае — одна из самых развитых сетей зарядных станций в мире. Так что, несмотря на то, что на обложке Financial Times и появилась физиономия Илона Маска, уже сейчас ясно, кто на самом деле станет мировым лидером по производству электромобилей.

Переход на электромобили происходит сегодня во всем мире, чтобы противостоять негативным последствиям глобального потепления. Как считают в Международном энергетическом агентстве, для успешной борьбы с климатической угрозой к 2030 году число электромашин должно достичь 230 миллионов.

Пекин намерен добиться чистого нулевого уровня выбросов к 2060 году. Самого значительного роста парка электромобилей — на 1,4 миллиона — в прошлом году добились страны Евросоюза: ЕС рассчитывает выйти на «чистый ноль» к 2050 году.

Россия, по мнению президента страны Владимира Путина, должна быть еще активнее в вопросах экологии. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — заявил в июне прошлого года глава государства.

Правительство РФ уже утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно ей, число электрокаров в России к 2030 году должно превысить 1,4 миллиона, для их обслуживания потребуется 144 тысячи зарядных портов.

Собственное производство машин с электродвигателем в 2030 году запланировано на уровне 220 тысяч. Электрическим планируется сделать каждое десятое выпускаемое в России транспортное средство.





