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Выгодная цена на газ

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К вопросу о "выгодной" цене на газ для Молдавии.

1. Осенью "Газпром" заключает соглашение о поставках газа в Молдавию по цене ниже спотовой. Это называют "выгодной сделкой для Молдавии".
2. Ноябрь 2021 – денег на оплату газа нет, правительство Молдавии гасит ежемесячную оплату за счет государства (после того, как выяснилось, что денег у "Молдовагаза" просто нет), после того, как "Газпром" угрожает перекрыть поставки газа.
2. Декабрь 2021 – за газ поставленный в декабре удается расплатиться лишь 12 января 2022-го года (сроки оплаты опять сорваны). Деньги собирали по сусекам, так как даже в январе на руках у "Молдовагаза" было лишь 40% от суммы ежемесячного платежа. Как заявили в Кишиневе, "Газпром" дал понять, что это была последняя поблажка и дальше будут просто отключать.
3. Январь 2021 – "Молдовагаз" заявляет, что по поводу оплаты январского платежа, который нужно закрывать в 20х числа января он уже ведет переговоры с банком по поводу кредита, чтобы избежать очередной просрочки оплаты и возможного отключения газа. Правительство Санду уже рекомендовало потребителям снижать потребление газа, а также рассматривает возможность ввести "налоговые каникулы" для "Молдовагаза", чтобы тому было чуть легче собирать деньги для "Газпрома".

В общем, "выгоды Молдавгаза" во всей этой истории очевидны.
По факту, даже ныняшняя цена для Молдавии неподъемная, так как она вызывает перманентный ежемесячный кризис с оплатой за газ.
При рыночной цене, Молдавия могла бы уже смело переходить на дрова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7370016.html
Метки: газ, газпром, молдавия, рынок
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