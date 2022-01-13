Про огонь по своим. Вспоминает Михаил Симонов
Война иногда подбрасывает участникам столь замысловатые ребусы, что если придумывать такие нарочно — никто не поверит. Тем не менее — решать их надлежит быстро и точно, иначе произойдёт непоправимое.
Гостю «Специнформа», гвардии старшему сержанту Михаилу Симонову, командиру орудия Д-30, воевавшему в составе знаменитого 345-го отдельного парашютно-десантного гвардейского полка в Пандшере, война не раз ставила экстремально сложные в техническом и моральном отношении задачи. Например: нанести артиллерийский удар по своей погибающей сторожевой заставе, атакованной превосходящими силами «духов» или открыть срочный «разъяснительный» гаубичный артогонь с целью защитить своих боевых товарищей от других своих боевых товарищей.
Один из военных законов Мэрфи гласит: «Нет огня результативнее, чем огонь по своим». Так называемый friendly fire или «дружественный огонь», оказывается, может принимать в реальных боевых условиях весьма неожиданные формы, требуя при этом неукоснительного соблюдения той самой хирургической точности, нередко описываемой в военных мемуарах. А ещё «дружественный» огонь бывает и в прямом смысле «дружеским», товарищ гвардии старший сержант не даст соврать.
Полная версия интервью десантника Михаила Симонова будет по готовности опубликована в цикле «Мы воевали в Афгане». Дополнительно не могу не сообщить, что благодаря толковым вопросам от уважаемых зрителей запланированная изначально на два часа беседа продлилась без малого втрое дольше. И, надеюсь, будет иметь продолжение.
✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq
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Краткое содержание видеоинтервью:
0:00 — предисловие
1:45 — застава вызывает огонь на себя
6:50 — как прикрыть артогнём своих от своих
12:02 — под «дружеским» артогнём
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