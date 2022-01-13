Мы – советский народ. Документальный фильм (1972)
Мы – советский народ. Документальный фильм
Об истории образования Союза Советских Социалистических республик и нелегком 50-летнем пути его развития.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1972
Автор сценария – Юрий Каравкин
Режиссер – Борис Горбачев
Режиссер – Альберт Ведехин
Оператор – Марк Трахтман
Оператор – Валерий Меньшов
Текст читал – Леонид Хмара
#гостелерадиофонд #ИсторияСССР
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