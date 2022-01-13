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Когда придут русские, будет это!

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Небольшое перечисление возможностей российской военной техники, которая может быть применена до высадки десанта ВДВ и спецназа ГРУ.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5876433.html
Метки: война, войска, оружие, Россия, технологии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8554 6274
    чужой три часа назад

      После отказа НАТО подписать договор, Россия будет только бомбить объекты на Украине, которые будут угрожать безопасности России. Руководство хунты должно бежать за Шендеровичем на историческую родину. Украинский народ должен оказать сопротивление такому рукаводству. Иначе НАТО готовит Украину к уничтожению. И защищать ее не будет ни НАТО ни Еврозона. Время пошло.

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