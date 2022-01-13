Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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После отказа НАТО подписать договор, Россия будет только бомбить объекты на Украине, которые будут угрожать безопасности России. Руководство хунты должно бежать за Шендеровичем на историческую родину. Украинский народ должен оказать сопротивление такому рукаводству. Иначе НАТО готовит Украину к уничтожению. И защищать ее не будет ни НАТО ни Еврозона. Время пошло.