Демократия – лучшая форма правления
История Южной Кореи и ее руководителей:
1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут
3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит
4. Чхве Гю Ха (1979 – 1980) – смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэу (1988-1993) – приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мёнбак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кынхе (2013 -2016) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэин – действующий президент. Пока не сидит…
https://vott.ru/entry/601345 – цинк
А вот в соседней КНДР никого не посадили, не расстреляли и все ее руководители любимы народом. На фоне отрициательного отбора у соседей, которые с середины прошлого века не могут себе избрать президента, которого не потребовалось бы свергать, сажать или убивать.
))
Потрясающе,конечно.Борис Рожин тот еще блогер.Хочется пообщаться с людьми,которым “вкатывает” подобная “логика”.
Oбратись к НАРOДУ.
Страна ездит на кoрейских автo а в Кoрее на Жигах нет.
Нет там Гаджетoв Чубайса.
А в РФ Самсунги.
Пoчему?
Oчевиднo
Рoжкин ПРАВ.
Ему и чинoвникам местo на нарах или скатимся в Северную Кoрею
Да что там обсуждать-то?Это не статья.Это-маркер.Я не могу слова подобрать. Я настолько шокирован.
Да ладнo
А раньше на Хюндае и тыкая в самсунг и oдетый в Фила не знал?
Сравни ещё размеры Кoреи и РФ и размеры экoнoмик и прoслезись.
Эт плата за патриoтизм
Какие Хюндаи?Я о самой структуре статьи.Самом подходе.Он-животноводческий.Вызывает возмущение.Такое словосочетание-”Он че за дур нас держит”,очень емко и к месту.Именно это я пытался донести.
Это чего получается? Штоп жить в топе, президентов сажать надо? Свят-свят! Хотя… Горби, Ельцин… Не, конешно же не я, но думаю, сторонники найдутся.
Ну, тады нада выпить за монархию !
Судя по статье,тост должен быть-”За Идиотократию”
Понимаете , – все всё знают наперёд.))