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Демократия – лучшая форма правления

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История Южной Кореи и ее руководителей:

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут
2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут
3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит
4. Чхве Гю Ха (1979 – 1980) – смещен военным переворотом
5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен после завершения президентского срока к смертной казни.
6. Ро Дэу (1988-1993) – приговорен после завершения президентского срока к 22 годам тюрьмы.
7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме при президенте номер три. Будучи президентом, добился осуждения двух своих предшественников.
8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме при президенте номер три, приговорен к смертной казни при президенте номер 5 (позже помилован). Лауреат Нобелевской премии мира.
9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту (отменен Конституционным судом). После окончания президентского срока был под следствием по обвинениям в коррупции. Покончил жизнь самоубийством
10. Ли Мёнбак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован и находится под арестом по обвинению в коррупции.
11. Пак Кынхе (2013 -2016) – подвергнута импичменту. Арестована по обвинению в коррупции. 24 года тюрьмы.
12. Мун Джэин – действующий президент. Пока не сидит…

https://vott.ru/entry/601345 – цинк

А вот в соседней КНДР никого не посадили, не расстреляли и все ее руководители любимы народом. На фоне отрициательного отбора у соседей, которые с середины прошлого века не могут себе избрать президента, которого не потребовалось бы свергать, сажать или убивать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7369915.html
Метки: демократия, северная корея, южная корея
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