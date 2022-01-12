Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Ни в какую Украину никто вторгаться не будет. И Россия тоже. Украина уже никому не нужна от слова полностью. Они умеют объединять всех в свой профком, чтобы потом делить профкомовское себе. Столько профкомовской помощи народ украинский не выплатит ближайшие 10 лет точно. Остается только украинцам набить морды друг другу, потому что они уже никому не нужны. Обидно.
Что это – наводчик случайно нажал кнопку привода и башня немного повернулась в сторону Киева, или специально подворачивают – увидим.
Как по мне – лучше бы второе.
Они бедовые, но одной крови русскими.
Я не вижу сопротивлений нерусской хунте. Зачем же им помогать или эту нищету захватывать в плен. Кто желает, тот может переезжать на Дальний Восток, и строить города миллионники. Там будет и жилье и работа. Я не вижу смысла вторгаться.
Вы не понимайте, или на самом деле “Чужой”…
Они – это потенциальные мы, Россия, если отступим от своих морально-этических устоев, решив что запад за нас все сделает.
Сделает – роботы и сплошная территория добычи ресурсов на нашей территории.
Золотая мечта планеров жить сладко за счет территории России (не факт что вообще на Земле).
Украина зависит от России (финансово)
Украина не зависит от России, но зависит от запада (Евросоюз, США)
Кто больше попросит?
Ау, евреи Украины?
Вторгаться на Украину, чтобы евреям выплачивать компенсацию, за их предприятия оформленные на них ?
Многовекторная игра в кто от кого независит слишком затянулась. Все зависят ото всех и стремятся зависеть и развиваться. Борьба идиотов за независимость нужна только барину, который имеет деньги на этом идиотизме.
Зачем выплачивать тем, кто и так сможет заработать?
Пускай работают на собственный карман, через бюджет Украины.
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
И он будет столько стоить.
От Газпрома.
Но при условии того, что скаклы поскачут в Европу, через Польшу, и Украина сохранит свои плодородные черноземы в собственности украинского народа, и сможет использовать их для того, чтобы продавать продукцию в Россию и Китай одновременно, перекрывая долг Китаю.
Евреям Украины – думать.
В России прижмут, рано или поздно.
Хотя бы потому, что в России своих евреев хватает, желающих блага своему бизнесу.
и нам точно не нужно тащить этих предавших нас братьев -точно .,за счет русских устраивать им приемлимую жизнь,которую они тот час потребуют чванливо.Пусть Крым -он хотел,он вышел,заслужил.Ни один из братьев не достоин жить лучше русского.Значит на отстой лет на 10 с военной крышей -всё.Это будет справедливо.Всё остальное от кума Медведчука-миллиардера с пострадавшей дочей (не пустили в Швейцарию)-ложь .Тот же Такаев и спрятавшиеся Коломойши ,Ринаты за спиной.Это хочешь подсунуть в качестве победы народу -хохол несчастный.Ты ведь не русский -это читается явно.
Вам Беларуси?
Возможно – Россия и так старается помочь Беларуси.
И это справедливо.
СССР развалился в Москве, а не в Минске.
Украина – наши браться по крови.
Бесноватые, но они часть русского народа.
И интегрированы в Россию весьма активно и векторно.
Поэтому никто не будет им кровь попить, при возможности не делать этого.
А Вы позаботьтесь о Русофиле.
Он Вам что дите.
Неразумное.
Россия так старается помочь Белоруссии, что многовекторный Макей(которого ненавидит Лавров) до сих пор рулит. Резкий вы и азартный. Фантазируете мощно.
Где был бы АГЛ, если бы не ВВП в 2020?
А где Вы благодаря АГЛ?
Учитесь чтить данность.
АГЛ был бы в Евросоюзе.
Если бы не “марк крысобой” смяла бы меня польская конница.
Нет.
Януковича нет.
Украина в Евросоюзе?
Вы где?
В реальности или уплыли в нирвану?
Хотите индивидуальной дерусификации Ваших детей и внуков?
Ты хуже Хохла -ты Крысолов с дудочкой и не русский ,иначе бы пожалел этот народ,пусть каждый поживет ,как он в 1990гг,но под военным зонтиком РФ и спросят со своих Медведчуков и Коломойш-где заводы и деньги.
А русские должны спросить своих:
“Минфин определил список офшоров, резиденты которых не смогут получить государственную поддержку. Если российской компанией на 25% будут владеть структуры из Кипра, Мальты, Швейцарии, Гонконга, Сингапура и других юрисдикций, на помощь со стороны государства она не сможет рассчитывать с 1 января 2023 года.Это потенциально ударит по «Норникелю», НЛМК, Тинькофф Банку и другим.Минфин подготовил предварительный список государств и территорий, которые используются российским бизнесом в качестве офшоров, чтобы выполнить требование президента Владимира Путина о запрете на господдержку компаний с высокой долей офшорного владения. Согласно закону, который Путин подписал в ноябре, с 1 января 2023 года основанием для отказа в господдержке должно быть владение компанией со стороны офшорной структуры в размере 25%.В списке Минфина находится 57 стран и территорий, в том числе Кипр, Мальта, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Ирландия, Черногория, Шри-Ланка, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Ливан, Кюрасао и Королевство Тонга. Перечень не включает в себя Нидерланды и Люксембург. С некоторыми офшорами Минфин уже договорился о повышении базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, чтобы выводить туда средства из России было менее выгодно.Самой привлекательной офшорной гаванью для России остается Кипр. По данным Минфина, в 2018-м году туда было выведено более 1,4 трлн руб., а в 2019-м – более 1,9 трлн. Как отмечал глава ФНС Даниил Егоров, за 9 месяцев 2021 года только дивидендов на Кипр было перечислено 311,4 млрд руб.Кипрские компании на 100% владеют Тинькофф Банком, на 79,3% – НЛМК и на 35,95% – «Норникелем», пишут «Ведомости». В связи с изменением подхода со стороны Минфина к господдержке, многие российские компании уже рассматривают варианты отказа от офшоров из списка властей, говорит партнер PwC Михаил Филинов. На это у компаний есть ровно год.
Ага, Мари , я по матери беларус, по отцу русский (казаки уральцы), забыли?
Напоминаю.
Украинцев мне жаль.
Потому в расход их под Россию отдавать не хочу, в отличие от Вас – от Вас не раз читал о том, что украинцы – недонация.
Кто Вы – большой вопрос.
Мать бы подумала о сыне – Вам плевать.
Такое я у евреев некоторых встречах, у таких, про которых другие евреи говорили что это мрак и ужас.
Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!»
В 10 раз дешевле чем в РФ.
И не врёт
Какой странный этот Бортник -США купили себе *шл..ху* в 2014году -поползовались -надоело и хотят её продать.А Бортнику обидно ,что *шл.* не взяли в Партнеры,как Японию.Действительно рагули.
Нужен закон, который иноагентов будет обязывать платить двойную пошлину на вывоз валюты и активов из России, в то де время при оборачиваемости активов в России – налоговые послабления.
Только для рубля, для остальных валют – свободные условия рынка.
Если кому то нужен доллар в России – его выкупят за золото.
…
Тем самым обеспечивается и доллар золотом, и ЗВР для рубля, и оборот рубля в России, с наполняемостью его номиналом (ЗВР или реальные активы).
…В 10 раз дешевле чем в РФ.
И не врёт..
И что?
Газпрому заплатят – он сделает цену.
И?