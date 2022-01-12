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1903. Коломенский машиностроительный завод. 1863-1903. К выпуску 3000-го паровоза. Часть 3

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1903. Коломенский машиностроительный завод. 1863-1903. К выпуску 3000-го паровоза. Часть 1
1903. Коломенский машиностроительный завод. 1863-1903. К выпуску 3000-го паровоза. Часть 2

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Источник: https://humus.livejournal.com/8196901.html
Метки: история, коломна, московская губерния, промышленность, Россия, флот, фото
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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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