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Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

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Из свежего выступления Токаева.

1. События в Казахстане объявлены попыткой государственного переворота, который провалился. В ходе попытки переворота власти почти полностью утратили контроль над Алма-Атой, что могло привести к потере контроля над Казахстаном.
2. Так как ситуация быстро стабилизируется, то уже 13 января может начаться вывод войск ОДКБ, которые помогли стабилизации ситуации. Вывод войск займет 10 дней. Острая фаза КТО в Казахстане завершена.
3. Назначен новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он был и.о. премьера Казахстана с 5 января, когда было отправлено в отставку старое правительство.
4. Казахстан усилит Национальную Гвардию количественно и качественно, чтобы иметь больше возможностей для противостояния угрозам нац.безопасности. Токаев отметил, что во время событий хорошо проявили себя Госохрана и МО Казахстана, а также спецназ МВД. Будут приняты дополнительные меры по усилению армии Казахстана и пограничной службы.
5.  Токаев обвинил КНБ Казахстана в том, что он не смог или не захотел выявить угрозу, которая конспиративно готовилась внутри Казахстана профессионалами. В ряде городов страны руководители КНБ фактически сдали заговорщикам здания, оружие и документы. Система госбезопасности Казахстана подвернется структурной реорганизации. Основные виновники пойдут под трибунал.
6. Токаев прямо обвинил окружение Назарбаева в том, что вокруг Елбасы сложилась группа сверхбогачей даже по международным меркам. Токаев считает, что они должны "отдать должное народу Казахстана".
7. Ряд банков и фондов будут подвергнуты проверке, а деньги пойдут на анонсируемые социально-экономические реформы. Признано, что выгодоприобретателями экономического роста Казахстана стали финансово-олигархические группы.
8. События в Казахстане по мнению Токаева стали следствием социально-экономических проблем и провальной деятельности некоторых гос.органов. Эти органы оторвались от реальности и нужд граждан и вызвали рост имущественного расслоения.
9. Токаев отменил в стране утилизационный сбор, что также являлось одним из экономических требований протестующих. Объявлен 5-летний мораторий на повышение зарплат госслужащих.
10. Кроме того, Токаев прямо обвинил руководителей гос.органов в том, что они не умеют, а порой просто бояться общаться с казахским народом.
11.Анонсировано открытие филиалов передовых технических ВУЗов России в Казахстане.
12. В избирательные бюллетени вернут графу "против всех".
13. Поручено навести порядок на границе с Китаем, где "творится бардак". Расхождения таможенной статистики Казахстана и Китая составляют миллиарды долларов. Часть машин просто не досматривается.

Де-факто имеем.
В перевороте косвенно обвинили КНБ и олигархов из окружения Назарбаева. Назарбаева косвенно обвинили в том, что он попустительствовал своему окружению, которое грабило страну и наживалось на ней, покуда росло имущественное расслоение и усугублялись социально-экономические проблемы, чем и воспользовались заговорщики для осуществления попытки государственного переворота, которой попустительствовал КНБ. В итоге, переворот провалился, виновных накажут, КНБ ждет чистка и реструктуризация, олигархов заставят заплатить "компенсацию", войска ОДКБ скоро выведут, а страну ждут социально-экономические реформы. Существенная часть экономических требований протестующих будет выполнена. Вопрос будущего Назарбаева пока оставлен в подвешенном состоянии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7365107.html
Метки: Казахстан, назарбаев, ОДКБ, средняя азия, токаев
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16 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29108 5840
    Русофил час назад

      Эй урус давай дасвиданья.
      Денег дай и улетай

    • 20725 17323
      марина час назад

        Неплохой результат за неделю всего -Касымов с Китаем отодвинуты ,всякая латинизация и велий Туран остановлены .Что Одкб выведет ,а что останется на Байконуре кто вспомнит потом.Старый пердун пусть покоится с миром в окружении множества жен ,если Англия отдаст деньги.
        п.с. А Жорик то совсем саморазоблачился,теперь они с Хохлом и пользователем с открытыми забралами ,как мужики прямо.Так лучше жора,не бойся.

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      • 8173 6743
        Женечка час назад

          “Де-факто имеем”:
          -Власть поняла, что на собственный народ надежды нет и нельзя положиться даже на полицию и КНБ.
          -Элита поняла, что ее собственность под контролем и неплохо бы ее перевести в Лондон.
          -Народ понял, что никакой 95 процентной поддержки партии власти нет, а вся государственность РК – карточный домик.
          -Россияне только с грустью смотрят на все это.

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        • 8 8
          Sibiryak час назад

            он всегда красиво говорит, а будет всё наоборот. казахстан в такую нищету и беспредел впадёт, что будет просто жуть.

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