Россия участвует в большой «информационной войне» на разных фронтах и страна должна в ней победить, заявил министр. «Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал Шойгу.



Наш министр обороны уже не в первый раз говорит о ведущейся в мире «информационной войне». Так, в начале августа прошлого года он рассказал, что в столицах Польши, Латвии и Эстонии существуют «центры стратегии пропаганды». Там создается «информационное оружие» для распространения в России. «Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов», — подчеркнул он.



Кстати, а почему не готовим? В СССР готовили. Когда автор этих строк учился на филфаке в ЛГУ, то там были военные кафедры. На них у нас была военно-учетная специальность «спецпропаганда». Но когда после краха СССР мы стали с Западом «дружить», то все это отменили. А в США ничего подобного. Наоборот, информационную работу против России только усилили, и сегодня тратят на нее сотни миллионов долларов. Причем, делают это не только извне, но и путем создания внутри нашей страны самой настоящей подрывной пятой информационной колонны.

Так что самая опасная для нас информационная война идет сейчас внутри самой России. И эту войну против государства активно и безнаказанно ведет созданная у нас Западом в 90-е годы прозападная так называемая пятая колонна.

Сотни российских студентов, получив тогда от США и стран Западной Европы стипендии, отправились в «свободный мир», чтобы проходить там будто бы стажировку. Однако на самом деле, как теперь выясняется, из них готовили будущих «солдат информационной войны» против России.

Нет, конечно, прямо об этом никто не говорил. Речь шла об обучении принципам демократической прессы, правилам демократических процедур, обучению истории, свободной от «советских идеологических штампов», в которых, например, Вторая мировая война подавалась, как война с «бесчеловечным советским режимом» и т.п. Гитлеровская Германия ставилась на одну доску с СССР, власовцы и другие предатели объявлялись героями, а наши герои — панфиловцы, Зоя Космодемьянская и другие оплевывались. Обученные по таким западным методичкам эти «новобранцы» возвращались потом в Россию. Внедрялись в СМИ, в том числе и государственные, а чаще в специально созданные на деньги западных спонсоров, так называемые независимые СМИ.

Подготовка кадров для пятой колонны шла и непосредственно в России, через созданные специально для этого НКО, а также в ВУЗах, где уже произошла замена преподавательского состава. А некоторые ВУЗы были созданы специально для этого, как например, Европейский институт в Петербурге или Высшая школа экономики в Москве.

Подготовка кадров шла и в школах, где были образованы всякого рода частные гимназии с учебниками Сороса и такими кадрами учителей, как например, известный литератор Дмитрий Быков, называющий Гитлера «освободителем Ленинграда».

Другие «бойцы» пятой прозападной колонны, действия которой направлены на разрушение России, сами стали ее волонтерами, когда их отлучили от государственной кормушки. Как, например, талантливый тележурналист Александр Невзоров, бывший в Петербурге необыкновенно популярным в годы перестройки, благодаря своим острым и смелым репортажам. А сейчас трудно найти более яростного, можно даже сказать, остервенелого врага государства, чем бывший «Глебыч», как ласково называли его в городе в прежние времена. С такой ненавистью, злобой и презрением, прямо-таки с пеной у рта говорит он теперь на «Эхе Москвы» не только об избранной народом власти, но и о православной церкви, обо всем, что нам свято и дорого. Так яростно, словно бес в него вселился.

О том, что в штаб-квартиру этой пятой информационной колонны превратилась редакция радиостанции «Эхо Москвы», «Столетие» уже не раз писало. Пишут об этом и другие СМИ России, давно возмущается общественность, однако эта штаб-квартира, активно распространяя русофобские фейки нашего информационного врага, продолжает функционировать безнаказанно, причем, как уже давно отмечено, на деньги государственного «Газпрома».

Вот и сегодня «Эхо Москвы» подает путч в Казахстане, как некое восстание «борцов за свободу». Но ведь тот, кто объявляет террористов «борцами за свободу», сам становится таким же террористом в информационном поле.

Можно привести множество примеров, как исподволь саботируются многие важнейшие пропагандистские программы на популярных государственных телеканалах. Так, на России 1 огромной популярностью пользуется ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», однако показывают его почему-то очень поздно, фактически глубокой ночью, когда большинство российских зрителей укладывается спать, ведь утром на работу. А в наиболее «смотрибельное» время вам предлагают ток-шоу с Малаховым или с Собчак или всем осточертевшие «юморины» с юмором ниже пояса. А теленачальники с важным видом ставят галочку в отчетах — вот, Соловьева показали! Но кто может увидеть эти, такие важные сейчас для страны политические дискуссии глубокой ночью?

Лживая пропаганда внедряется в сознание миллионов исподволь, даже на самых невинных телепередачах. Вот вам всего лишь один образчик такой ловкой телелжи. Безобидное, казалось бы телешоу «Кто хочет стать миллионером». Его популярный ведущий Дмитрий Дибров на передаче 8 января задает вопрос: «Как назывался пароход, на котором в 1922 году Петроград покинула большая группа философов, писателей и ученых». Оставим за скобками, что участники шоу не знали, что этот пароход назывался «философским», хотя, наверное, школу все-таки закончили. Но вот какую реплику отпускает при этом с экрана с видом знатока Дибров: «Их выслал Троцкий, чтобы их не расстреляли в 1937 году».

Во-первых, высланы были они вовсе не по приказу Троцкого, а решением Политбюро и по инициативе Ленина. Который, даже находясь на отдыхе после перенесенного инсульта, требовал от чекистов постоянного информирования о ходе подготовки и осуществления «операции» по изгнанию «политиканствующих господ» и ее неуклонного ускорения. Во время встречи с Лениным, состоявшейся 4 сентября 1922 года, Дзержинский, получил от него следующую директиву: «Продолжать неуклонно высылку активной советской интеллигенции (и меньшевиков в первую очередь) за границу. Тщательно составлять списки, проверяя их и обязуя наших литераторов давать отзывы».

Это уже потом Троцкий, который, конечно же, не собирался их спасать, сказал: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

Но в словах Диброва все прозвучало так, будто это благородный Троцкий, отравив их за границу, лично спас философов и писателей от расстрела в 1937 году Сталиным. Хотя отлично известно, что именно неугодных писателей и философов большевики расстреливали в первую очередь, сразу после революции.

Так самым первым в сентябре 1918 года был расстрелян в Петрограде знаменитый писатель-публицист Михаил Меньшиков, а в августе 1921 года — замечательный поэт Николай Гумилев. Но мимоходом, как бы между делом, брошенная с экрана телеведущим реплика вносит в сознание миллионов совершенно лживую идею о Троцком, как будто бы защитнике русской интеллигенции. Хотя на самом деле именно он был в числе тех, кто с наибольшей яростью ее истреблял.

Мелочи, скажут некоторые, но что, если такие «мелочи» с утра до вечера заполняющие наш эфир, формируют в сознании миллионов лживую картину нашей истории? И делается этот совсем не случайно, потому что именно история и есть — главный фронт в информационной войне против России. Ведь только одна ложь о том, что Крым — это Украина, может стать причиной кровопролитной войны.

Поэтому главная задача информационной войны сегодня — очистить от этой лжи историю России. А как это сделать, если сегодня все прилавки книжных магазинов завалены фальшивой книгой русофоба Бориса Акунина (Чхартишвили) «История Российского государства», которая выпущена крупнейшим в нашей стране издательством небывалым для сегодняшнего дня тиражом. Если в «Ельцин центре» в Екатеринбурге, несмотря на многочисленные протесты, продолжают рассказывать о лживой истории России? Если в Петербурге премия «Человек года» была недавно популярной в городе интернет-газетой «Фонтанка» вручена депутату от «Яблока» Борису Вишневскому — одному из самых активных либеральных пропагандистов? А получая, ее лауреат разразился провокационной тирадой о том, что «граждане России будут жить в нормальной стране. Не похожей на осаждённую крепость, ощетинившуюся пушками и ракетами во все стороны, без “иностранных агентов” и “нежелательных организаций”, без политзаключённых и политических репрессий, с честными выборами и свободными СМИ. Где люди будут жить свободно и без страха, достойно и безопасно».

Но еще удивительней было то, что после этой оскорбительной тирады в адрес власти, премию ему вручил… председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Поэтому победить в информационной войне мы сможем только в одном случае — если с теми, кто подрывает основы государства в СМИ и в эфире, у нас перестанут заигрывать.

Иначе нам не избежать того, что делать это придется уже совсем другими методами и с участием Шойгу, как это сейчас приходится делать властям Казахстана с организаторами попытки вооруженного государственного переворота.





