Кто и зачем взрывал Казахстан
События в Казахстане породили множество версий о зачинщиках мятежа. Основные сводятся к следующему:
1. «Токаев решил избавиться от опеки Назарбаева». Не будем её даже рассматривать. Устраивать апокалипсис у себя в республике, имея всю полноту власти, нелогично.
2. «Назарбаев решил избавиться от Токаева». И крушить для этого памятники самому себе с криками «старик уходи»? Тоже не укладывается в логику.
3. Китайский след. Зачем так «погромно», когда влияние КНР никуда не уйдёт при любом раскладе политических сил?
4. Русский след. Нам не хватало только казахской революции в условиях предвоенной ситуации на границе с Украиной.
5. Афганский след. Он, в принципе, может проявиться в любой среднеазиатской республике. Но Казахстан явно не является приоритетом в экспансии талибов*.
6. Заговор в КНБ
7. Заговор Аблязова
8. Заговор ОПГ
Статья Владимира Овчинского и Юрия Жданова для газеты “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/noch_nad_kazahstanom
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#ДеньТВ #Казахстан #Токаев #ОДКБ #Назарбаев #Аблязов #протесты #АлмаАта #протестывАлмаАте #заговор #беспорядки #власть
Ктo завёз миллиoнные тoлпы?
На рoликах мoре людей.
Ктo этoт гад?
Директoр кoнцлагеря или oхрана?
Да хватит тебе здесь юродствовать ,нашелся самый умный политолух,не хрена у вас нет радостного с другими русофобами в положении Казахстана.Там случилось то ,что и должно произойти и происходит в каждой республике разными методами -где-то мирно,где- то через выход народа на улицы-это зачистка от ненужной элиты и врагов нации.Любитель Афтершока ты не увидел главного там насегодня :
Токаев заявил,что ОДКБ выполнила свой долг и через два дня покидает КАзахстан.
” Токаев объявил о важных переменах |
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании мажилиса (нижней палаты парламента республики) утром 11 января, сделал довольно неожиданное заявление о причинах, которые во многом спровоцировали беспорядки в стране, и объявил о важных изменениях, которые ждут Казахстан.
«Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан.
У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.
Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере, на бумаге. Однако, за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.!!!!(ВВП то же произнес)
Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении.
Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы», — констатировал президент Казахстана.
В сложившейся ситуации глава государства объявил мораторий на повышение зарплат высшим чиновникам: членам правительства, главам регионов и депутатам. «Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны», — пояснил Токаев.
Он также предложил ряд мер по реформированию силовых структур, чтобы правоохранители были готовы противостоять возможным террористическим атакам.
П.С. недаром ВВП всегда восторгался и хвалил Елбасы за хитрость.Обхитрил и сегодня всех своим фальшстартом -все было ,как в Украине -и НКО и Тысячи обучаемых в горах (арестовано не 20тыс .но и 6 тыс достаточно и закладка оружия в тайниках,и слаженность действий и почему то не сопротивление полиции и КГБ местного ,но вот не было Янека и все пошло правильно и все арестованы ключевые и семейные.
Всё вернo
Вы этo ЗАСЛУЖИЛИ.
И OДКБ в Минске и казахи с киргизами пoрядoк наведут.
Рад за Вас и спoкoен
Слушай телик.
Истoчник ПРАВДЫ
“Многие насущные проблемы граждан не решены.!!!!(ВВП то же произнес)”
Произнёс. Не слышат.
Вся надежда на Токаева!!! Может его услышат? Наши.
этот кгбист так действует, что не скоро заметишь,но ты прав -Казахстан показателен,
-народ нельзя делать голодным и лишенным права работать ,соцлестниц
-элиты всегда предадут ,если не менять ,ибо дерутся меж собой за куски
-чиновники всегда перепокупаются ,поэтому тоже всегда нужно передвигать ,чтобы не обрастали своими сетями
-ну и СМИ -их точно нужно заменить и давно-надоели эти гомики
п.с. вот наш верха “перетрахивает” даже поквартально,но чиновники желают быть лучшими ,ибо с народом они в параллельных мирах ,как везде-значит в корне что-то не меняется.
п.пс. методолог Кириенко и Вайно с внуком Щедровицкого (тот же саентолог ,как и КОТ )меня пугают .Потому КОТ и воюет здесь с КОбом,хотя их тут ,кроме пришибленного бедняги Николая и нет вообще.А они готовят замену элиты через Лидеры России ,школы Сириус -вроде неплохо ,но вряд ли из регионов туда попадут,да и мотивированы только деньгами.
Лиха “беда” начало. На казахском “фальшстарте” думаю далеко идущие выводы сделают. Так как “почва” для таких фальшстартов в любом регионе имеется.
Со всеми вытекающими… Для “элиты”
Не фальшьстарт а сoциальный Чернoбыль.
Неoжиданнo рванулo
Цепная реакция и защита не срабoтала.
И ВСЕ сoциумы на грани
Нo
Верхи ГOТOВЫ гасить бунты.
Канделаки не пoстрадает и ВЕРХИ не пoстрадают.
Трупы будут внизу
Так чтo надo делать вывoды как не oказаться пoд oбстрелoм или гoлoдным в хoлoднoй квартире а на улице стреляют
Прям таки совсем неожиданно.
Седня помощь запросил, а вчера она уже была готова.
А трупы в разной степени живости уже и на верху маються. В ожидании своей участи.
А кто то уже и дождался, – деревянный макинтош.
Вот ты и делай выводы,- если наверху.
А если внизу – то и не высовывайся.
У России мало времени перед Большой Охотой,приходиться по-быстрому очищаться ,потому и списки Конгресса госсиян(пготив ввода ОДКБ)столь одиозны и малочисленны,ушлые уже служат России ,типа Соловьев ,Марго,не угадавшие послами в Кабе Вердо,исполнив роль отвлекалочки.А Хохол то не подписался ?изподтишка гадят с пользователями ,прикидываясь частично просточками,частично эзотериками,частично националистами.Время пошло.
Это лучшая шутка от Вас сегодня, сударыня – “..ушлые уже служат России, типа Соловьёв, Марго..” Жду ещё.))
Не услышат.
И Путин прoстo c умным видoм прoизнёс oчевиднocть.
А рабoты всё меньше и РФ нихрена не прoизвoдит.
Зарплаты меньше а цены выше.
Пoдхoдим к ГРАНИ кoгда на зарплату тупo
НЕ ПРOЖИТЬ
И тoгда нечегo терять
Жмурки
И Маринка прoдаёт старые вещи у Метрo
Boт к ЭТOМУ ведут и OНИ к этoму гoтoвы и введут вoйска.
А нам
Жмурки
Тебя Марина скока раз просила, – “смени пластинку”
Не работает.
Я тебе писал, что такой “транзит” , как состряпал НазарБай – не работает. Увидели дядя Вова с АГЛ. Шо делать, – непонятно, кроме как стволами.
ты недавно восхищался АГЛ ?а что?- транзит в Хохляндии более успешен?,если за спинами всех видимых игроков -один невидимый но главный.Кто кого -так всегда.А задача народа -уцелеть и не играть в их игры ,не подыгрывать.Но стадо ,вами обработанное и всякими Хиневичами с Левашовыми ,Кургенянами всегда к сожалению найдется.
Это вторая глупость – домыслы от Вас , кроме шутки, – сравнять РБ и Украину. Глупее не бывает.
Ну да, цифра 20 тыс. в Ате звучит страшнее, чем 8 по Стране.
Спецы говорят , что для произошедшего в городе достаточно было и 1000 чел.
Правильно, где то предали.Но скорее всего, обозлённые казахи начали лупить силовиков в ответ на попытки жёсткого разгона.Ведь в тех областях, где не было жесткача от властей, сараи не жгли.
А обещать, это теперь такая работа у Токаева
Тoкаев как баба накрашенный
Пoхoже пoдставнoй как и Зе.
Возможно.Но пока именно он главный выгодопреобретатель.
Пару лет на осмотреться, и можно издавать Конституцию имени Токаева.
разумеется и согласованный США и Китаем (работал в ООН замом у Пан Гемуна и послом в Китае) ,а сын имеет бизнес в Москве.Удобный -п-резиденты всегда подставные ,думаешь зачем кто-то с детства возит своего сынка в Ватикан.Главное ,чьи интересы возобладают в нем.
Избиратель – ты видишь то,что на поверхности -20 тыс или 6тыс ,что арестовано ,какая блин разница -не это суть произошедшего.Нужно больше смотреть материала и делать выводы ,оглядывыаясь вокруг -какие пошли процессы и какие глыбы участвуют в кройке территорий..
“Все, что видим мы, видимость только одна.
Далеко от поверхности моря до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей не видна.
* * *
Мне б добраться до скрытой природы вещей,
Мне бы тайную сущность узнать поскорей…
Но живым мне до самого дна не добраться,
Ибо смерть, грозный страж, ждет меня у дверей…” О.Х.
В США выпущенных , специально, обезьян для решения нужного вопроса,- после решения загнали под лавку. Действия – стандартны.
Ну ты то считаешь ,что ты подготавливаешь им этих обезьян ,а они их потом расстреливают демократически !!прямо в Капитолии.
Это Ваша очередная глупость в мой адрес . Может хватит ?
Токаев больше 2.5 лет как президент,да и до того как стать президентом жил не на Марсе,а в Казахстане,но выходит,что он только сейчас прозрел,серьёзно? Что-то мне это напоминает,вспомнил!Демократию!Там тоже “слепых” выбирают,а потом пробыв половину срока, прозревают и начинают искать виновных.))))
Наверно не без помощи. Прозрел.
Ты же любишь классику КТ -чтобы не промахнутся ,нужно готовиться ,затаиться и ждать час Х-он не один ведь.Похоже и ты КТ не умеешь скрыть разочарование??А что так ,как и Ленид веришь в народовластие после бунта??А на какие шишы.Вот Китай анонсировал Токаеву финансовую помощь.А кто это сделает ,если вдруг неизвестный Ахмет займет здание парламента ,кто его обьявит Светкой Гуайдо и пришлет команду ,готовую взять рычаги управления???Эх КТ ,КТ-жить хочешь красиво там ,а здесь чтобы для тебя ,без тебя справедливый мир построили Коломойши ,что жили на одном этаже на Н.Г. в Карпатах и поддерживали сдувающегося Зелю,еще не отработан ,но жилье в ГААГЕ поготовили .
Вы забыли написать, что вчера Токаев “призвал делиться” ворьё и жульё взносами в его созданный фонд.) И пообещал цифровать всё население ускоренными темпами. Т.е. какой цифровой концлагерь – фашизм там будет – по типу Китая или Запада, – пока вопрос.
Кто и зачем пишет, если “бунт” еще не расследован ?
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