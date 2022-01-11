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Кто и зачем взрывал Казахстан

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События в Казахстане породили множество версий о зачинщиках мятежа. Основные сводятся к следующему:
1. «Токаев решил избавиться от опеки Назарбаева». Не будем её даже рассматривать. Устраивать апокалипсис у себя в республике, имея всю полноту власти, нелогично.
2. «Назарбаев решил избавиться от Токаева». И крушить для этого памятники самому себе с криками «старик уходи»? Тоже не укладывается в логику.
3. Китайский след. Зачем так «погромно», когда влияние КНР никуда не уйдёт при любом раскладе политических сил?
4. Русский след. Нам не хватало только казахской революции в условиях предвоенной ситуации на границе с Украиной.
5. Афганский след. Он, в принципе, может проявиться в любой среднеазиатской республике. Но Казахстан явно не является приоритетом в экспансии талибов*.
6. Заговор в КНБ
7. Заговор Аблязова
8. Заговор ОПГ

Статья Владимира Овчинского и Юрия Жданова для газеты “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/noch_nad_kazahstanom

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#ДеньТВ #Казахстан #Токаев #ОДКБ #Назарбаев #Аблязов #протесты #АлмаАта #протестывАлмаАте #заговор #беспорядки #власть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ve5OwVpg11k
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29 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29088 5824
    Русофил два часа назад

      Ктo завёз миллиoнные тoлпы?
      На рoликах мoре людей.
      Ктo этoт гад?
      Директoр кoнцлагеря или oхрана?

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      • 20691 17293
        маринаРусофил два часа назад

          Да хватит тебе здесь юродствовать ,нашелся самый умный политолух,не хрена у вас нет радостного с другими русофобами в положении Казахстана.Там случилось то ,что и должно произойти и происходит в каждой республике разными методами -где-то мирно,где- то через выход народа на улицы-это зачистка от ненужной элиты и врагов нации.Любитель Афтершока ты не увидел главного там насегодня :
          Токаев заявил,что ОДКБ выполнила свой долг и через два дня покидает КАзахстан.
          ” Токаев объявил о важных переменах |
          Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании мажилиса (нижней палаты парламента республики) утром 11 января, сделал довольно неожиданное заявление о причинах, которые во многом спровоцировали беспорядки в стране, и объявил о важных изменениях, которые ждут Казахстан.

          «Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан.

          У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.

          Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере, на бумаге. Однако, за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.!!!!(ВВП то же произнес)

          Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении.

          Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы», — констатировал президент Казахстана.

          В сложившейся ситуации глава государства объявил мораторий на повышение зарплат высшим чиновникам: членам правительства, главам регионов и депутатам. «Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны», — пояснил Токаев.

          Он также предложил ряд мер по реформированию силовых структур, чтобы правоохранители были готовы противостоять возможным террористическим атакам.
          П.С. недаром ВВП всегда восторгался и хвалил Елбасы за хитрость.Обхитрил и сегодня всех своим фальшстартом -все было ,как в Украине -и НКО и Тысячи обучаемых в горах (арестовано не 20тыс .но и 6 тыс достаточно и закладка оружия в тайниках,и слаженность действий и почему то не сопротивление полиции и КГБ местного ,но вот не было Янека и все пошло правильно и все арестованы ключевые и семейные.

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          • 29088 5824
            Русофилмарина два часа назад

              Всё вернo
              Вы этo ЗАСЛУЖИЛИ.
              И OДКБ в Минске и казахи с киргизами пoрядoк наведут.
              Рад за Вас и спoкoен
              Слушай телик.
              Истoчник ПРАВДЫ

            • 1316 1304
              Виктормарина час назад

                “Многие насущные проблемы граждан не решены.!!!!(ВВП то же произнес)”
                Произнёс. Не слышат.
                Вся надежда на Токаева!!! Может его услышат? Наши.

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                • 20691 17293
                  маринаВиктор час назад

                    этот кгбист так действует, что не скоро заметишь,но ты прав -Казахстан показателен,
                    -народ нельзя делать голодным и лишенным права работать ,соцлестниц
                    -элиты всегда предадут ,если не менять ,ибо дерутся меж собой за куски
                    -чиновники всегда перепокупаются ,поэтому тоже всегда нужно передвигать ,чтобы не обрастали своими сетями
                    -ну и СМИ -их точно нужно заменить и давно-надоели эти гомики
                    п.с. вот наш верха “перетрахивает” даже поквартально,но чиновники желают быть лучшими ,ибо с народом они в параллельных мирах ,как везде-значит в корне что-то не меняется.
                    п.пс. методолог Кириенко и Вайно с внуком Щедровицкого (тот же саентолог ,как и КОТ )меня пугают .Потому КОТ и воюет здесь с КОбом,хотя их тут ,кроме пришибленного бедняги Николая и нет вообще.А они готовят замену элиты через Лидеры России ,школы Сириус -вроде неплохо ,но вряд ли из регионов туда попадут,да и мотивированы только деньгами.

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                    • 1316 1304
                      Виктормарина час назад

                        Лиха “беда” начало. На казахском “фальшстарте” думаю далеко идущие выводы сделают. Так как “почва” для таких фальшстартов в любом регионе имеется.
                        Со всеми вытекающими… Для “элиты”

                      • 29088 5824
                        РусофилВиктор час назад

                          Не фальшьстарт а сoциальный Чернoбыль.
                          Неoжиданнo рванулo
                          Цепная реакция и защита не срабoтала.
                          И ВСЕ сoциумы на грани
                          Нo
                          Верхи ГOТOВЫ гасить бунты.
                          Канделаки не пoстрадает и ВЕРХИ не пoстрадают.
                          Трупы будут внизу
                          Так чтo надo делать вывoды как не oказаться пoд oбстрелoм или гoлoдным в хoлoднoй квартире а на улице стреляют

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                        • 1316 1304
                          ВикторРусофил час назад

                            Прям таки совсем неожиданно.
                            Седня помощь запросил, а вчера она уже была готова.
                            А трупы в разной степени живости уже и на верху маються. В ожидании своей участи.
                            А кто то уже и дождался, – деревянный макинтош.
                            Вот ты и делай выводы,- если наверху.
                            А если внизу – то и не высовывайся.

                          • 20691 17293
                            маринаВиктор 46 мин. назад

                              У России мало времени перед Большой Охотой,приходиться по-быстрому очищаться ,потому и списки Конгресса госсиян(пготив ввода ОДКБ)столь одиозны и малочисленны,ушлые уже служат России ,типа Соловьев ,Марго,не угадавшие послами в Кабе Вердо,исполнив роль отвлекалочки.А Хохол то не подписался ?изподтишка гадят с пользователями ,прикидываясь частично просточками,частично эзотериками,частично националистами.Время пошло.

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                            • 20955 19537
                              жора шаповмарина 25 мин. назад

                                Это лучшая шутка от Вас сегодня, сударыня – “..ушлые уже служат России, типа Соловьёв, Марго..” Жду ещё.))

                            • 29088 5824
                              РусофилВиктор час назад

                                Не услышат.
                                И Путин прoстo c умным видoм прoизнёс oчевиднocть.
                                А рабoты всё меньше и РФ нихрена не прoизвoдит.
                                Зарплаты меньше а цены выше.
                                Пoдхoдим к ГРАНИ кoгда на зарплату тупo
                                НЕ ПРOЖИТЬ
                                И тoгда нечегo терять
                                Жмурки
                                И Маринка прoдаёт старые вещи у Метрo
                                Boт к ЭТOМУ ведут и OНИ к этoму гoтoвы и введут вoйска.
                                А нам
                                Жмурки

                                • 1316 1304
                                  ВикторРусофил час назад

                                    Тебя Марина скока раз просила, – “смени пластинку”
                                    Не работает.

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                                  • 20955 19537
                                    жора шаповРусофил 23 мин. назад

                                      Я тебе писал, что такой “транзит” , как состряпал НазарБай – не работает. Увидели дядя Вова с АГЛ. Шо делать, – непонятно, кроме как стволами.

                                    • 20691 17293
                                      маринажора шапов 11 мин. назад

                                        ты недавно восхищался АГЛ ?а что?- транзит в Хохляндии более успешен?,если за спинами всех видимых игроков -один невидимый но главный.Кто кого -так всегда.А задача народа -уцелеть и не играть в их игры ,не подыгрывать.Но стадо ,вами обработанное и всякими Хиневичами с Левашовыми ,Кургенянами всегда к сожалению найдется.

                                      • 20955 19537
                                        жора шаповмарина 9 мин. назад

                                          Это вторая глупость – домыслы от Вас , кроме шутки, – сравнять РБ и Украину. Глупее не бывает.

                                    • 2212 1908
                                      Избирательмарина час назад

                                        Ну да, цифра 20 тыс. в Ате звучит страшнее, чем 8 по Стране.
                                        Спецы говорят , что для произошедшего в городе достаточно было и 1000 чел.
                                        Правильно, где то предали.Но скорее всего, обозлённые казахи начали лупить силовиков в ответ на попытки жёсткого разгона.Ведь в тех областях, где не было жесткача от властей, сараи не жгли.
                                        А обещать, это теперь такая работа у Токаева

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                                        • 29088 5824
                                          РусофилИзбиратель час назад

                                            Тoкаев как баба накрашенный
                                            Пoхoже пoдставнoй как и Зе.

                                            • 2212 1908
                                              ИзбирательРусофил 59 мин. назад

                                                Возможно.Но пока именно он главный выгодопреобретатель.
                                                Пару лет на осмотреться, и можно издавать Конституцию имени Токаева.

                                              • 20691 17293
                                                маринаРусофил 58 мин. назад

                                                  разумеется и согласованный США и Китаем (работал в ООН замом у Пан Гемуна и послом в Китае) ,а сын имеет бизнес в Москве.Удобный -п-резиденты всегда подставные ,думаешь зачем кто-то с детства возит своего сынка в Ватикан.Главное ,чьи интересы возобладают в нем.

                                              • 20691 17293
                                                маринаИзбиратель 27 мин. назад

                                                  Избиратель – ты видишь то,что на поверхности -20 тыс или 6тыс ,что арестовано ,какая блин разница -не это суть произошедшего.Нужно больше смотреть материала и делать выводы ,оглядывыаясь вокруг -какие пошли процессы и какие глыбы участвуют в кройке территорий..
                                                  “Все, что видим мы, видимость только одна.
                                                  Далеко от поверхности моря до дна.
                                                  Полагай несущественным явное в мире,
                                                  Ибо тайная сущность вещей не видна.

                                                  * * *

                                                  Мне б добраться до скрытой природы вещей,
                                                  Мне бы тайную сущность узнать поскорей…
                                                  Но живым мне до самого дна не добраться,
                                                  Ибо смерть, грозный страж, ждет меня у дверей…” О.Х.

                                              • 13681 12637
                                                KTмарина 43 мин. назад

                                                  Токаев больше 2.5 лет как президент,да и до того как стать президентом жил не на Марсе,а в Казахстане,но выходит,что он только сейчас прозрел,серьёзно? Что-то мне это напоминает,вспомнил!Демократию!Там тоже “слепых” выбирают,а потом пробыв половину срока, прозревают и начинают искать виновных.))))

                                                  • 1316 1304
                                                    ВикторKT 38 мин. назад

                                                      Наверно не без помощи. Прозрел.

                                                    • 20691 17293
                                                      маринаKT 37 мин. назад

                                                        Ты же любишь классику КТ -чтобы не промахнутся ,нужно готовиться ,затаиться и ждать час Х-он не один ведь.Похоже и ты КТ не умеешь скрыть разочарование??А что так ,как и Ленид веришь в народовластие после бунта??А на какие шишы.Вот Китай анонсировал Токаеву финансовую помощь.А кто это сделает ,если вдруг неизвестный Ахмет займет здание парламента ,кто его обьявит Светкой Гуайдо и пришлет команду ,готовую взять рычаги управления???Эх КТ ,КТ-жить хочешь красиво там ,а здесь чтобы для тебя ,без тебя справедливый мир построили Коломойши ,что жили на одном этаже на Н.Г. в Карпатах и поддерживали сдувающегося Зелю,еще не отработан ,но жилье в ГААГЕ поготовили .

                                                    • 20955 19537
                                                      жора шаповмарина 32 мин. назад

                                                        Вы забыли написать, что вчера Токаев “призвал делиться” ворьё и жульё взносами в его созданный фонд.) И пообещал цифровать всё население ускоренными темпами. Т.е. какой цифровой концлагерь – фашизм там будет – по типу Китая или Запада, – пока вопрос.

                                                  • 8541 6261
                                                    чужой час назад

                                                      Кто и зачем пишет, если “бунт” еще не расследован ?

                                                    • 1316 1304
                                                      Виктор час назад

                                                        .

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