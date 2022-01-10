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Почему в России стали чаще падать самолеты?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-zYcdorQO9c&ab_channel=
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8537 6257
    чужой час назад

      Потому что истек срок гарантийной эксплуатации. Горбачев все продал, Ельцин все пропил, ничего никто не делал 30 лет. А разве есть другое мнение ?

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