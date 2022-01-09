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В битве за информацию. Документальный фильм // Военная приемка

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Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства — в этот раз «Военная приёмка» расскажет о том, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны, Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой. Всё это в документальном фильме «В битве за информацию».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a0znjnuyq8w
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