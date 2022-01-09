В битве за информацию. Документальный фильм // Военная приемка
Секреты информационной кухни военного ведомства и технологии ведения информационного противоборства — в этот раз «Военная приёмка» расскажет о том, как устроено одно из самых влиятельных подразделений Минобороны, Департамент информации и массовых коммуникаций. Как иностранные СМИ попадают на учения российской армии, какие материалы прессы уходят на вечное хранение в министерские архивы и почему российскую армию иностранные журналисты считают самой открытой. Всё это в документальном фильме «В битве за информацию».
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/