Послание от Назарбаева
Пресс-секретарь Назарбаева сделал ряд заявлений.
1. Назарбаев находится в Казахстане (а не в России, Белоруссии или Китае).
2. Назарбаев сам отдал Токаеву свой пост главы Совета Безопасности, который быз закреплен за Назарбаевым пожизненно.
3. Назарбаев и Токаев едины как никогда и вообще они всегда были по одну сторону баррикад.
Самого Назарбаева по-прежнему не показывают (в течение кризиса выступал и демонстрировал себя по факту только Токаев), так что тут как обычно можно просто принимать на веру. Или не принимать.
Но заявления о единстве прозрачно намекают, что вопросы согласования финальной версии произошедшего близки к завершению, где Назарбаева ждет сокращение его законных полномочий и де-факто уже окончательная почетная пенсия. Другой вопрос, кто из его окружения будет назван руководителем тех неизвестных сил, которые готовили боевиков внутри Казахстана или же завозили их из-за рубежа (сегодня появилось первое видео с персонажем из Киргизии, которые приехал на погромы за 200 долларов, которые ему заплатили "неизвестные люди"), а также были причастны к параличу МВД и КНБ в Алма-Ате и приказу сдать аэропорт Алма-Аты погромщикам. Вопросов много, но пока зловещие силы, которые это организовали носят достаточно абстрактный характер.
Пресс-секретарь Назарбаева сделал ряд заявлений.
А пoчему не сам Бай-Назар?
Зубы выбили лицo разбили?
Не мoжет?
Чтобы не выбили зубы и не разбили лицо, есть пресс-секретарь.
Вот немного обобщенного материала на 09,01,2022.
“Из выступлений Токаева.
СМИ: События в Казахстане – самый страшный кризис на всем постсоветском пространстве, с момента распада СССР.
1.1. Организаторы госпереворота.
Исходя из анализа СМИ и телеграмм-каналов:
- Судя по всему главными участниками госпереворота являются племянник Назарбаева Абишь Самат и бывший глава КНБ Казахстана Карим Касимов, а так же бывший премьер. Заговорщики действовали в связке со спецслужбами Запада, в том числе со структурами Сороса ( за ним стоит ЦРУ) британской Ми-6. Последние, судя по всему, и руководили переворотом.
Бывший глава КНБ Казахстана Карим Касимов арестован по обвинению в организации государственного переворота вместе с еще рядом лиц. Арест произошел 6 января.
Токаев:
- Казахстан столкнулся с предательством, в верхушке КНБ Казахстана.
- Казахстан столкнулся с внешней агрессией,
- В штурме Алматы было задействовано порядка 20 тысяч человек.
- Основной актив террористов составили приезжие с Юга Средней Азии, проходившие подготовку за границей.
- Нападающие управлялись из единого центра управления, находящегося за рубежом.
Ермухамет Ертысбаев (Бывший экс-советник Назарбаева):
- Это был заговор в верхушке правоохранительных органов.
- за 40 минут до прихода погромщиков силовики получили приказ убрать оцепление с территории аэропорта Алматы.
- Он же обвинил КНБ в сокрытии информации о подготовке боевиков и тренировочных лагерях террористов в горных районах страны
- Захват управления Комитета национальной безопасности в Алматы стало результатом государственной измены в высшем руководстве правоохранительных органов. КНБ Алматы было сдано без единого выстрела.
- Участники массовых беспорядков знали места нахождения оружия, объектов СМИ, они были идеологически подготовлены. Лиц славянской национальности не трогали. Знали к чему это приведёт.
Игорь Панарин: кто-то из КНБ Казахстана вывозил из Сирии самолетами членов ИГИЛ*, которые разместились в удаленных местах.
1.2. Действия Запада в организации переворота в Казахстане.
Структуры Сороса и сотрудник ЦРУ действовали с территории своего центра в Варшаве, в частности через подконтрольный им ресурс НЕХТА через который они во многом координировали попытку госпереворота в Белоруссии в 2020 году. Они работали через соцсети и в первую очередь через телеграмм каналы. В самом Казахстане они рабтали через многочисленную сеть западных НКО ( СМИ: 20 тысяч, из которых реально действующих было 16 тыс.
Комментарий: думаю что их общее количество многократно преувеличено. Количество НКО не может равняться количеству задействованных в перевороте террористов, это не реально. Большая часть – это наверняка просто отмывка денег, не более того. Но в любом случае количество их огромно.).
Структура британского МИ-6, действующая с территории Киева.
По сообщениям Игоря Панарина:
Осенью прошлого года Зеленский и Ермак были в Лондоне и встречались с руководством МИ-6. В ходе встречи его попросили оказать помощь в организации госпереворота в Казахстане, Зеленский согласился. В замен он попросил для себя, в случае чего, убежище на Западе, что и было ему обещано в виде виллы в районе Гааги в Нидерландах.
От него попросили расселить в Киеве группу оппозиционеров из Казахстана и предоставить два места под резидентуру Британии, что и было сделано. С конца прошлого года оппозиционеры из Казахстана стали прибывать в Киев. Сейчас в Киеве работает около 100 сотрудников МИ-6.
По сообщениям из телеграмм-каналов и СМИ:
Бывший оппозиционный Назарбаеву министр Мухтар Аблязов – миллионер, бежавший на Запад, прибыл в Киев, где и организовал свой штаб.
Комментарий: вернее организовали британцы от его имени, ибо сам беглый министр уже давно толком ничего не решает. Западные СМИ и НКО сразу же объявили Мухтара Аблязова лидером оппозиции в Казахстане, но объявили так с виду нейтрально.
Игорь Панарин:
Под Киевом было собрано более 2 тыс. террористов, вывезенных из Афганистана под видом переводчиков.
Комментарий: всего беженцев или тех, кого вывозили под их видом в Украину, было вывезено вначале 5 тысяч, потом Западом было получено согласие на принятие еще 2 тыс. человек.
Более 10 тыс. террористов было вывезено из Афганистана в Косово, откуда они должны быть переброшены в Киев самолетами НАТО, а из Киева гражданскими самолетами из Борисполя переправлены в Казахстан.
Именно для этого и потребовался захват аэропорта Алматы, в который должны были прибыть казахские оппозиционеры из Киева, вместе с новым премьером страны в лице Мухтара Аблязова и его правительством, утвержденным британцами.
Готовилось 4 борта с боевиками из Киева.
Саакашвили говорил, что перед выездом в Грузию, он встречался с оппозицией из Казахстана, консультировал их и учил организации и методам госпереворота.
Именно для переброски террористов и захватывался аэропорт Алма-Аты.
Вторая группа боевиков проникала в Казахстан через Киргизию, именно поэтому сейчас из 7 КПП на границе закрыто 5. Маршруты переброски боевиков у англосаксов уже давно были отработаны.
Дополнение:
К этому следует добавить, что после того как стало известно, что ОДКБ вводит войска в Казахстан (по просьбе президента Токаева), в Киеве Ярош объявит о начале мобилизации с призывами лететь в Казахстан на помощь оппозиции.
Комментарий: обращу внимание, что на переброску джихадистов в Казахстан через Киргизию, следует обратить непосредственное внимание. Переброску большого количества людей не заметить было сложно.
Рекомендация: поэтому в Киргизии сейчас следует провести по этому факту служебную проверку по линии силовиков.
Игорь Панарин:
- госпереворот в Казахстане, с тем чтобы потом из Киева прибыло новое руководство страны. Затем они разрывают отношения между Казахстаном и Россией, постепенно втаскивают Казахстан в НАТО, что и было главной целью организации госпереворота в стране.
- срыв переговоров между Россией и США по безопасности.
По данным телеграмм-каналов руководил этой операцией судя по всему Джонатан Пал, зам. главы МИ-6, он курировал как саму операцию, так действия боевиков.
СМИ:
Важный момент – ячейки не создаются в одночасье, их формируют агенты с временем закладки 5-7 лет.
Соответствующий почерк и наличие возможностей позволяют сделать вывод, что инструктора, вероятнее всего турецкие, но курируются британцами, скорее всего из MI-6. Последнюю организацию возглавляет Ричард Мур, который в начале 1990-х работал в Турции вместе с бывшим директором ЦРУ Джиной Хаспел и, вероятно, пересекся с послом США Мортоном Абрамовицем, куратором турецкой ячейки сети “Гладио”.
Через 20 лет Мур сам стал послом Великобритании в Турции и сдружился с Эрдоганом, которого поддержал при попытке государственного переворота в 2016-м году. Так что ещё и велика вероятность совместной работы MI-6 с ЧВК Sadat, основатель которой Аднан Танриверди является правой рукой Эрдогана.
Таким образом, налицо действие в Казахстане подготовленной подпольной сети, которая могла быть в любой момент активирована для смены власти в стране.
Комментарий: все так в отношении Ричарда Мура, а вот на счет турок нет. Турецкие СМИ даже сожалеют, что они по сути проспали и не смогли во время оказать помощь Казахстану в борьбе с экстремистами и таким образом весь план создания Тюркского Союза, по сути, остался на бумаге.
А вот англичане всячески пытались втянуть турок в конфликт в Казахстане, но этого не произошло. Все что делали турки на протяжении последних дней, они ждали кто победит и после заявили о поддержке Токаева. Собственно и все. Турция в данном случае просто оказалась статистом.
Дополнение: Моя оценка.
От себя добавлю, что совершенно правы те аналитики которые отметили, что Запад всячески пытался пустить беспорядки в Казахстане по более кровавому пути, с тем чтобы противоборствующие стороны не смогли договориться (это бы во многом сорвало бы планы Запада, особенно в преддверии переговоров с Россией и ультиматума Владимира Путина и Рябкова).
Токаев был готов договориться. Он объявил о роспуске правительства, о готовности провести досрочные выборы в парламент, снизил цены на газ. Но это все не входило в планы Запада. Именно поэтому переворот в Казахстане и стал развивался по более кровавому сценарию.
О непосредственной причастности к организации госпереворота племянника Назабаева и их окружения говорит и тот факт, что во время погромов в Алмате, магазины и предприятия принадлежащих семье Назарбаевых и их окружению не подвергались погромам, а громили все остальные.
СМИ:
Бывший глава КМБ Казахстана Карим Масимов задержан по обвинению в государственной измене 6 января. Сообщение пресслужбы КНБ от 8 января.
Дополнительно:
Масимов по национальности уйгур ( их не любят в Казахстане), дважды был премьер-министром Казахстана (2007—2012, 2014—2016), а также помощником Нурсултана Назарбаева (2003-2006). Возглавлял Администрацию президента Казахстана (2012-2014). Имеет звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.
Племянник Назарбаева Самиш Самат.
Если с вопросом задержания Карима Максимова все понятно, то вот в случае с племянником Назарбаева Абиш Самата информация пока противоречива.
Судя по всему 7 января его ненадолго задержали но потом, после звонков и просьб все же отпустили.
Комментарий: Тут все понятно. Звонил сам Нурсултан Назарбаев, видимо лично просил Токаева и его окружение отпустить его племянника. Это очевидно. Видимо эти звонки произошли уже после того как Лукашенко позвонил Назарбаеву. Скорее всего так.
Склонить Назарбаева на капитуляцию, с помощью Лукашенко вполне грамотных ход. Который Александр Григорьевич прекрасно выполнил.
О Назарбаеве и членах его семьи:
Информация предыдущих дней противоречива. Но, судя по всему, 5 января они вылетели на двух самолетах, принадлежащей им компании за границу. Направление не понятно. Одни говорят об ОАЭ, другие говорят о Турции, где у Назарбаева есть вилла.
Рекомендации:
Что сейчас надо от Назарбаева:
- по сути полной капитуляции. Тогда ему можно дать спокойно лечиться до конца своей жизни в Москве или Сочи.
- Самого престарелого Назарбаева тоже надо негласно арестовать. Оставив на правительственной даче. Или спец. больнице, не сообщая в СМИ.
И лишь тогда продолжить с ним ведение переговоров о капитуляции. Конечно, с Назарбаевым желательно по тихому договориться, это вполне возможно ( в какой то мере Назарбаев стал жертвой своих родственников, как в свое время Юрий Лужков стал жертвой коррупции своей жены), но он должен сдать своего племянника. Это даже не обсуждается! В последнем его можно просто банально обмануть.
Как вести себя с Назарбаевым:
Надо понимать, что он будет сейчас валить все на Масимова. Ведя с ним переговоры надо получить от Назарбаева все.
Сейчас надо от Назарбаева получить всех подельников племянника, все связи с Западными спецслужбами и западными ТНК.
Одновременно все сказанное Назарбаевым будем сверять с показаниями Масимова. Действуем жестко. Арестовываем и бывшего премьера Казахстана. Они будут валить друг на друга.
От Назарбаева потребуем немедленного возврата в Казахстан его родственников, дочерей, их семьи, внуков. Всех. Если сами не захотят возвращаться, то вернуть их в Казахстан силами спецназа ГРУ ГШ Казахстана.
Когда мы получим всю информацию от Назарбаева, которая нам нужна и проведем соответствующие задержания, тогда:
Самого Назарбаева можно отпустить на пожизненное лечение в Москву, но с учетом следующего:
- Племянника Назарбаева логично судить.
- Назарбаев должен вернуть в собственность государства практически все, что он и его родственники награбили за десятилетия.
- Он должен сдать всех подельников племянника, все коррупционные схемы с “западными партнерами”, фирмы прокладки и т.д. Сдать всех. И только так.
- И после произошедшего в последние дни, с кланом Назарбаева в Казахстане, должно быть покончено раз и навсегда.
- Доживать свой век Назарбаев должен не в Казахстане а в Москве вместе со всеми родственниками, оставаясь при этом не выездным.
Как свести влияние клана Назарбаева и его племянника – на нет в Казахстане?
Надо немедленно арестовывать ближнее окружение Назарбаева.
Главное это арест племянника Абиш Самата. Он вместе с Масимовым и премьером и являются реальными лидерами организации госпереворота. И наверняка непосредственно и связаны с английской МИ-6, англосаксонскими ТНК и структурами Сороса.
Внутри самой страны все имущество, счета и т.д. у клана Назарбаевых и лиц с ним связанных немедленно национализируется.
Если кого то арестовать не удастся и они окажутся за границей, а видимо так и есть, тогда в дело вступают подразделения спецназа ГРУ ГШ Казахстана, с целью вывезти или уничтожить указанных лиц.
В случае, если кто-то из родственников Назарбаева сбежит, или подельники племянника что-то учудят, действовать адекватно:
Не думаю, что будет несговорчивость.
В случае чего, фото и видео кастрированного внука Назарбаева (убивать внука не надо, но и не возвращать его родственникам), отправляются понемногу гулять по телеграмму в свободное плавание.
После такой огласки – в глазах других казахских кланов – клан Назарбаева потеряет последние остатки своего достоинства и просто умрет! От него все начнут сторониться, чего в принципе будет достаточно. И никакая ******* из юрт, под знамена клана Назарбаевых больше никогда не выйдет.
Любые шишки с Запада которые полетят, в этом случае на Токаева – попросту привяжут его еще больше к России и странам ОДКБ.
Мнение бывшего сотрудника ФСБ в отношении Карима Масимова:
Возможно у него самого были президентские амбиции и не имея других законных способов стать президентом Казахстана, Карим Масимов решил таким образом стать главой страны. На фоне возникших массовых беспорядков глава Казахстана Токаев под давлением манифестантов уходит в отставку, а он становится главой страны и наводит в ней порядок. В дальнейшем на выборах президента он побеждает и таким образом становится законно избранным президентом страны, т.е. легитимизирует свои президентские амбиции.
Комментарий: скорее нет. Дело в том, что Масмов по национальности уйгур, а их в Казахстане терпеть не могут. То есть без племянника Назарбаева они его не воспримут (кланы Казахстана). Так что скорее нет. Другой вопрос, что сейчас, если Назарбаев и его племянник (племянника все равно надо убирать) сдадут всех организаторов госпереворота, их связи с ЦРУ и МИ-6, то в этом случае можно по тихому на Масимова повесить всего грехи. Это – да вполне возможно!
- Ввод войск ОДКБ в Казахстан радикально изменил ситуацию, устранив любую угрозу вторжения извне. Тем самым окончательно сорвав планы Запада по организации госпереворота в Казахстане.
- О поддержке руководства Казахстана заявили и в Китае, высказав от имени ШОС, готовность оказать, при необходимости любую помощь Казахстану.
Два слова о контртеррористической операции в Казахстане:
- Бойцы из воздушно-десантной бригады Казахстана хорошо себя проявили и во многом удержали ситуацию в стране. Вполне неплохо проявили себя и сотрудники МВД.
- Токаев сменил все руководство КНБ, его новым главой стал 55-летний Ермек Сагимбаев, ранее возглавлявший службу безопасности Токаева. Отправлены в отставку и все замы бывшего главы КНБ.
Токаев на заседании антитеррористического бюро дал команду провести антитеррористическую операцию на всей территории страны. Стрелять без предупреждения на поражение.
К началу 7 января, в стране было арестовано более 4200 человек участников погромов, мародеров и террористов.
С учетом того, что общее количество нападающих составляло около 20 тысяч человек, можно говорить, о том, что на территории страны может еще находиться несколько тысяч спящих ячеек террористов
Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, но уже сейчас, в любом случае, можно сказать однозначно, что эпоха Елбасы, уже все – она закончилась.
Тем временем:
Продолжение арестов:
СМИ: В Казахстане арестован глава союза ветеранов «горячих точек» Мурата Мухамеджанова, ранее угрожавший России и связанного с организацией языковых патрулей.
СМИ: Сторонников Назарбаева среди силовиков сейчас обвиняют в предательстве и заговоре против Токаева.
СМИ: Местное население стало создавать отряды самообороны против бандитов.
СМИ: В Алматинской области ветераны органов внутренних дел предложили свою помощь в борьбе с террористами.
СМИ: Участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Комментарий: это правильно. Вспомним, как только в Белоруссии за несанкционированные акции ввели уголовную ответственность больше никто на митинги протеста не выходит. Оппозиционеры теперь митингуют в количестве несколько человек в Варшаве.
Бегство американцев:
СМИ: Сообщают, что сотрудники генконсульства США в Алма-Ате вместе с членами семей покинули Казахстан
СМИ: Соединенные Штаты обеспокоены режимом чрезвычайного положения в Казахстане. Назарбаева нельзя отпускать к Лукашенко, ибо он на связи с Лондоном. Пусть живёт в Москве под присмотром ВВП.
1. Ввод войск ОДКБ создал условия для интеграции Казахстана в состав России по белорусскому сценарию. Возможно с Токаевым будет даже проще чем с Лукашенко.
- Для начала: создание на постоянной основе Российской военной базы в Казахстане.
- Признание Крыма российским. Прекращение любой многовекторности.
- Русскому языку – статус второго государственного.
- Предоставление Русскому Северу Казахстана – автономии.
- Всех кто воевал за ДНР- ЛНР из Казахстана – прекратить их преследования.
- Главная структура по газу в Казахстане должна 16 млрд. Готово рассчитаться активами в плане полезных ископаемых и т.д.. Их хотят выкупить китайцы. Нам надо сейчас эти активы забрать себе.
2. Для того чтобы выкинуть Запад, надо:
- Выбить из Масимова показания на племянника Назарбаева и арестовать его.
- Выбить из Масимова и племянника признания в организации госпереворота и признании их в связях с ЦРУ и МИ-6. И с фондом Сороса.
- Структуры Сороса и т.д. просто громятся в Казахстане
Сюда же добавляем показания арестованных участников структур Сороса, пленных террористов и т.д… В том числе иностранных.
Показания нужны как против американцев англичан и их участия в госперевороте, так и против Структур Сороса, а так же показания на племянника Назарбаева и Масимова, на премьера.
- Обвиняем в организации госпереворота в Казахстане фонд Сороса, ЦРУ и МИ-6. Казахи должны подать документы на Сороса в розыск в Интерпол, подтолкнуть к этому же Лукашенко по событиям 2020 года.
- Предложить туркам подать в розыск на Сороса по событиям 2016 года.
- В ООН России, Китае, Иране, Сирии, Белоруссии, Венесуэле, Боливии, Кубе, Никарагуа, Казахстане, КНДР, можно ЦАР и Мали, Эфиопии. поднять вопрос об приравнивания организаций цветных революций к объявлению войны.
После предварительной подготовки и обвинения Запада в организации госпереворота в Казахстане – все активы ТНК США и Британии национализируются. При этом чем больше будет воя со стороны Запада, тем быстрее пойдет интеграция Казахстана в Россию и по Белоруссии пойдет быстрее.
3. Свести на нет фактор турок. Надо сделать следующее:
- Сейчас турки остались по сути не удел. Они вкладывали средства в элиту Казахстана. Надо просто сменить эту элиту.
- Не назначать на посты никого из тех, кто был связан с турками и учился в Турции – никого. Тоже самое по тем кто учился на Западе.
- Далее дать понять, что дети чиновников и руководителей Казахстана не могут учиться на Западе. Дать некоторое время на исправление ситуации.
4. Надо свести на нет весь клан Назарбаева – притом навсегда.
Для этого – собираем все обвинения и сажаем племянника Назарбаева.
Назарбаева вынуждаем к полной капитуляции. И даем ему возможность вылететь лечиться в Россию со своими родственниками. Вернее вывозим. Но не в Москву. Куда-нибудь в Ростов или в Сочи. Кстати можно и в Крым! В Ялту например.
Для подстраховки пока Назарбаев не раскололся полностью арестовываем его родственников, дочерей, детей, внуков – всех. Берем их в заложники. Надо сделать так, чтобы он сам просился переехать в Россию.
Если клан Назарбаева будет продолжать протесты чтобы тем самым усилить свою позицию в торгаз с Токаевым тогда просто применить способ через внуков Назарбаева (описано в первой бумаге). Что сведет весь клан Назарбаева на нет в Казахстане вообще.
Марина начнем с начала с цифры двадцать. В А-те говорят два ляма людей. У нас в Кр-ске лям. Чтоб захватить город нужен всего батальон а не дивизия у нас нет ПВО нет танков артиллерии БТР старые и всё, батальона подготовленных людей хватит. Эти люди если они подготовлены не будут бить витрины бухать и жечь машины. Чтобы люди так делали их готовить не надо, это умеют все. Кому-то голову открутить всегда пожалуйста, недавно только пятилетнюю девочку убили в мирное время кто их готовил, ЦРУ? Бред это всё собаки, террористы такой шнягой не занимаются и тактика такая ничего не даст даже если полгорода крышей сьедет и начнет сама себя избивать. Те у кого переворота не случилось дождутся конца и всех побившихся похоронят. Тут ведь другое, да силовики неустойчивы быстро из белых становятся красными и тогда, да такая масса опасна. Но силовиков вооружал и готовил сам Казахстан, на кого теперь пенять. Был бунт, а любой мародер, хоть пацан жувачку от асфальта отлепил, бомж допил бутылку нормального пойла а не боярки, Вася взломал банкомат, три танкиста банк, кто что успел по ходу. Дурак на Украине крикнул что это он всё подстроил. Да ЦРУ знало и чо, у нас Шушенскую сорвало когда Толик тут рулил, там люди бежали как крысы, мы ниже по течению нам никто ничо не сказал и смыло бы даже если волна пришла через сутки, всё равно враг напал неожиданно.
Похоже, что истины мы никогда не узнаем! Действующим лицам это неинтересно…
Почему-то правители Казахстана как-то забыли, что до СССР никакого Казахстана и не было. Их родители – СССР и Русский народ. Родителей не уважать – беду накликать.
Приходится родителю заниматься воспитанием неразумного чада…
а истина -это кому выгодно =читайте материал для Вано.