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Бунт или Народовластие? Ты готов стать Властью? Алексей Орлов

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5 января 2022 года интернет наполнился информацией о том, что в Казахстане, повсеместно начались народные волнения. Что полиция и армия переходят на сторону народа.
У меня возникли вопросы, – Что это? Истинное народовластие или бунт? Это стихийное явление или хорошо “отрежиссированное” действие?
Я решил поделиться с вами своими мыслями на этот счёт и подробно рассказать о том, как планируются, готовятся и проводятся “народные волнения” в том случае, если изменить власть невозможно политическим способом или военным переворотом.
А Вас я хочу спросить, – Вы готовы стать властью? Вы понимаете, чем бунт отличается от взятия власти народом?

Искренне ваш, Алексей Орлов.

Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AvLlt6w-oqU
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