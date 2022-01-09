Главная » Вооруженные силы, Политика

Брифинг ОДКБ и МО Казахстана

189 18


Совместный брифинг командующего группировкой ОДКБ в Казахстане и зам.министра обороны Казахстана.



Относительно сегодняшних заявлений.

1. Группировка развернута на территории Казахстана и выполняет поставленные задачи.
2. По заявлению властей Казахстана, помощь ОДКБ понадобится на этапе проведения контртеррористической операции.
3. После ее завершения должен начаться вывод войск. Есть даже заявления, что все кончится через неделю.
4. Власти также заявили, что КТО будет продолжаться вплоть до полного уничтожения террористов.
5. В руководстве ОДКБ отметили, что при необходимости, организация может нарастить численность группировки в Казахстане.
6. Многое прояснится 11 января, когда будет назначено новое правительство Казахстана и произойдут анонсированные отставки и перестановки.

Плюс еще видео.


Прибытие бортов в аэропорт Алма-Аты.


Погрузка техники Ивановского соединения ВДВ для отправка в Казахстан


Выдвижения техники ОДКБ в районы выполнения задач в Казахстане.

Трансляция по Казахстану как обычно в телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7360844.html
Метки: Видео, Казахстан, ОДКБ, Россия, средняя азия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Учения ОДКБ «Боевое братство-2018»: 11 главных фактов
Генштаб ВС РФ об итогах деятельности ВС в 2020-м году
Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2020
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 октября 2016
Константин Никифоров: Самая большая бомба
18 Комментариев » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru