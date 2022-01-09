Брифинг ОДКБ и МО Казахстана
Совместный брифинг командующего группировкой ОДКБ в Казахстане и зам.министра обороны Казахстана.
Относительно сегодняшних заявлений.
1. Группировка развернута на территории Казахстана и выполняет поставленные задачи.
2. По заявлению властей Казахстана, помощь ОДКБ понадобится на этапе проведения контртеррористической операции.
3. После ее завершения должен начаться вывод войск. Есть даже заявления, что все кончится через неделю.
4. Власти также заявили, что КТО будет продолжаться вплоть до полного уничтожения террористов.
5. В руководстве ОДКБ отметили, что при необходимости, организация может нарастить численность группировки в Казахстане.
6. Многое прояснится 11 января, когда будет назначено новое правительство Казахстана и произойдут анонсированные отставки и перестановки.
Плюс еще видео.
Прибытие бортов в аэропорт Алма-Аты.
Погрузка техники Ивановского соединения ВДВ для отправка в Казахстан
Выдвижения техники ОДКБ в районы выполнения задач в Казахстане.
Трансляция по Казахстану как обычно в телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
С покорённых однажды небесных вершин
По ступеням обугленным на землю сходим.
Под прицельные залпы НАВЕТОВ и ЛЖИ
Мы уходим, уходим, уходим..
Ты от своей лжи уже никуда не уйдёшь, голубчик.)
Я не лгу. Не придумывай ложь обо мне.))
Так её и не нужно выдумывать, она у всех на виду. А главное у тебя самого.
У всех – это ни у кого. За всех не подписывайся. Помни , что Я – это не Мы. Как пример тебе лжи – посмотри сегодня коммент Кэта в 15:11 . Там он написал , что “Когда Адам яблоко сорвал..” . Найди в библии.,в этом месте главы, слово “яблоко”. Или сдай в утиль Кэта за враньё.
Не буду я Кэта в утиль сдавать, и даже тебя не буду, а вдруг Кэт прав, и ты поправишься ещё в этой жизни, погутарим..
“Вдруг” – не считается. Спроси у Кэта-на-его-войне-хз-с-кем, – что такое ё (-о)перативное искусство.) Если ты в армии не был.)
Я как раз то был. В погранвойсках служил.
Ещё раз, – стал в строй – терпи. Медальку дадут.
Так я и терплю.., даже тебя
А куда тебе деться от заявленной тобой в себе толерантности, смирённости и терпеливости ? И локтевой позы ?
про локтевую позу это твои фантазии
Так три составляющие равны четвёртой.
Это твои фантазии. От непонимания сути.
Ты подумай про диалог . Там и выясним , что из чего, и что вначале. В нашей реальности.
Задавай правильно вопрос. Может отвечу.
Эти три составляющих, кстати, одно из условий достижения упомянутого тобой “0″
Самый интересный момент проявился.
США запросило и потребовало объяснений у Казахстана. На основании чего сделан запрос о помощи от России ?
Изъянов в запросе нет. Все на основании закона. Докопаться не до чего.