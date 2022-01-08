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Многоэтажка на дровах

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16-этажка в Киеве.
Отапливается дровами. Газовые коммуникации к ней просто не подведены.
Украинские СМИ уверяют, что жильцы дома считают отсутствие газа не минусом, а плюсом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7358192.html
Метки: Украина, фотографии, юмор
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